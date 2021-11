La plaza de Cheo contará con una pérgola para disfrutar de los veranos

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, y la concejala del distrito Ofra-La Salud, Gladis de León, presentaron la tarde del pasado jueves a la directiva de la asociación de vecinos Acentejo el diseño de la pérgola que se instalará en la plaza de Cheo para dar respuesta a las demandas planteadas por los residentes en la zona.

La arquitecta del concurso convocado para la adjudicación de estos trabajos, Marta del Castillo, explicó que se trata de un diseño que será respetuoso con el entorno, incluso en lo que se refiere a su montaje. Esta explicación obedece a la preocupación mostrada por la asociación por la presencia de humedades en los bajos de la plaza, en la propia sede del colectivo vecinal.

Al margen de la mejora que se ha ejecutado en el referido espacio, la arquitecta precisó que se colocarán sobre la plaza unos pilares que soportará la cubierta, que tendrá 136 metros cuadrados, que permitirá proporcional sombra a los usuarios del lugar. Aunque el proyecto se refiere a la construcción e instalación de la pérgola, ya los vecinos se apresuraron a demandar al regidor municipal la instalación de unas mesas que faciliten el desarrollo de actividades al aire libre.

Eso sí, se trata de una pérgola para generar sombra y no para proteger del agua, advirtió el propio alcalde, mientras la concejala de zona explicó que, entre las características del diseño y a propuesta de la propia Gladis de León, se ha diseñado la cubierta incorporando los corazones que dan forma a la imagen corporativa de la ciudad. Además, también se utilizará los colores de dicho anagrama, como el azul y verde que representan dos señas de identidad de la ciudad, el mar y la vegetación.

En una visión más filosófica de cómo se ha generado esta estructura, Marta del Castillo explicó a los políticos y a los residentes que el diseño está inspirado en un árbol. Visto desde el lateral de la plaza más próximo a la calle parecerá que la estructura soporta la supuesta copa de un árbol.

Gladis de León añadió que la pérgola es modular, para referirse a que es un primer paso y que no se descarta su posible ampliación en futuro, mientras que la arquitecta justificó por qué decantarse por este modelo de pérgola en vez de las velas o telas que causan furor en otros lugares de la geografía canaria. «Yo incluso estudié en Gran Canaria y es cierto que cuando se instalaron las telas llamaban mucho la atención pero ahora, con el paso del tiempo, voy y no están en las mismas condiciones», lo que evidencia el paso del tiempo.

Marta del Castillo insistió en su preocupación por el uso de materiales que precisaran el menos mantenimiento posible y a la vez garantizar su durabilidad. Y ambas premisas las cumple la pérgola ideada para la plaza de Cheo, que precisará la limpieza de la estructura y poco más.

El silencio

«¿Le damos entonces el visto bueno?», preguntó el alcalde a los miembros de la directiva y vecinos de la asociación Acentejo, que celebraron el diseño propuesto porque viene a dar respuesta a sus demandas. El silencio se hizo cuando el regidor municipal interpeló a su compañera de equipo de gobierno y a la arquitecta autora del proyecto: «¿Y cuánto cuesta esto?». Gladis de León informó que el presupuesto asciende a 32.000 euros, por lo que no se podrá adjudicar a través de un contrato de obra menor –que limita el máximo a 15.000 euros–, sino que se ejecutará por la Concejalía de Obras, lo que contó con el asentimiento del regidor.

Los vecinos aprovecharon la presencia de Bermúdez y hasta le pidieron que les pintara el pequeño salón de actos que cuenta con un escenario. Mención aparte suscitó la solicitud de la reapertura de la zona donde estuvo en el pasado la cantina, momento que el alcalde aprovechó para recordar que en las asociaciones no se pueden tener bares en servicio. Pero los vecinos solicitan que les permitan reabrir un pequeño salón al que ahora mismo no pueden acceder porque lo impide una reja dentro de la instalación y que se destinaría a los ensayos de la rondalla de la asociación. Bermúdez se mostró más condescendiente y se comprometió a gestionar la reapertura con la Concejalía de Patrimonio, con el compromiso de que la rondalla tenga donde ensayar, no para retomar la cantina, que prohibe aún el covid.