Santa Cruz estudia la creación de zonas azules y verdes de pago para estacionar

«La tarificación del aparcamiento, mediante la creación de zonas azules y verdes en la ciudad, es una de las medidas que estamos analizando para conseguir que Santa Cruz cuente con una movilidad sostenible, es decir, para reducir el tráfico de coches de manera considerable en el centro del municipio y para mejorar la calidad del aire, fomentando el uso del transporte público y de los vehículos de movilidad personal (VMP)», indica la también responsable del área de Medio Ambiente.

Las zonas azules, que se regulan con parquímetros, son aquellas en las que se permite que cualquier ciudadano pueda estacionar su coche, pero previo pago y durante un límite de tiempo, que suele situarse en torno a las cuatro horas. Pasado ese plazo, ya no es posible estacionar en el mismo barrio hasta que no pase una hora. Y las zonas con líneas verdes son aquellas destinadas fundamentalmente a los residentes de las mismas. Los no residentes pueden aparcar, pero además de ser las tarifas más caras, el máximo de tiempo es menor, en torno a las dos horas. Cuando se supera este plazo, no se podrá volver a estacionar en el mismo barrio hasta que pase una hora. Los residentes pueden abonar tarifas anuales o mensuales para estacionar sin límite de tiempo.

La medida afectará a unas 1.754 plazas de estacionamiento, de las que la mayoría se sitúan en El Toscal

Para la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, «el sistema de aparcamientos rotatorios es una excelente medida para controlar el tráfico». En principio, y según indica Evelyn Alonso, «nuestra intención» es implantar las zonas verdes y azules en la denominada Zona de Bajas Emisiones, en la que se limitará la entrada de coches y que abarcará prácticamente todo el centro de la capital desde Méndez Núñez hasta las avenidas de Anaga y Marítima, incluyendo también el barrio de El Toscal. Eso sí, agrega la segunda teniente de alcalde, «no descartamos que se pueda instaurar también en otros puntos del municipio chicharrero si existen problemas de tráfico o si la calidad del aire no es la adecuada».

Para la gestión de las zonas verdes y azules, el área de Seguridad baraja la contratación de una empresa externa, «pues tendremos que contar con agentes de movilidad para que controlen los citados estacionamientos, pues la Policía Local no puede dedicarse a esto».

Según la propuesta presentada a la convocatoria de los fondos europeos, la regulación del estacionamiento en Santa Cruz, mediante la tarificación del mismo, afectará a unas 1.754 plazas, de las que la mayoría se encuentran en el barrio de El Toscal. Con la creación de la Zona de Bajas Emisiones, que incluye esta medida, se pretende conseguir una disminución del 30% en el número de viajes en vehículos privados.