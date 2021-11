Bermúdez alerta de la falta de recursos para controlar el orden público en Navidad

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha advertido que en la actualidad no existe instrumento jurídico alguno para hacer cumplir las restricciones que el Gobierno de Canarias proponga de cara a la celebración de la fiesta de Fin de Año. "El año pasado teníamos el toque de queda y la declaración del Estado de alarma, pero en esta ocasión no hay nada", dice el regidor. Ante esta situación, el regidor chicharrero muestra su preocupación, indicando que no sabe "cómo los ayuntamientos vamos a controlar el orden público si la gente decide salir a la calle, pues no tenemos los recursos suficientes para hacerlo". Por ello, insta al Gobierno de Canarias a convocar, de manera urgente, la Junta Regional de Seguridad, con el fin "de tratar este asunto, pues, insisto, no contamos con los instrumentos jurídicos suficientes para controlar lo que pueda ocurrir".

Bermúdez realizó ayer estas declaraciones a EL DÍA a raíz de que el Ejecutivo "nos haya dicho que no podemos celebrar la fiesta de Fin de Año en la plaza de La Candelaria tal y como la teníamos prevista, volviendo al modelo tradicional, aunque exigiéndose el uso de la mascarilla en todo momento". "Se nos ha indicado que se tendría que realizar en una zona acotada y con un aforo limitado, colocando sillas. Evidentemente, esto no es una fiesta de Fin de Año y es imposible que se pueda llevar a cabo así. Lo que ocurre es que tememos que el hecho de que no se haga nada provoque el efecto contrario, y no tenemos ni instrumentos jurídicos ni medios suficientes para controlar que la población salga a la calle y que se cumplan las restricciones y medidas que establezca el Gobierno de Canarias para dicha noche", manifiesta.

El alcalde de Santa Cruz ha vuelto a mostrar su indignación ante las "limitaciones que quiere poner el Ejecutivo para celebrar los actos de la Navidad, como la cabalgata y la recepción de los Reyes Magos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, porque lo que no puede ser, e insisto, es que sí se permita que 23.000 personas acudan a un partido de fútbol y, al mismo tiempo, se impida que los niños disfruten de los actos de los Reyes".

Lo que pide el Ayuntamiento de la capital, dice José Manuel Bermúdez, es que el Gobierno de Canarias "reconsidere su postura y permita a los ayuntamientos celebrar la Navidad tal y como lo estamos proponiendo, pues parece que el Ejecutivo tiene problemas para que se puedan llevar a cabo estos actos tal y como los hemos planteado".