Bermúdez lamenta el agravio entre el fútbol y la llegada de los Reyes

La reacción es desigual, pues el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda, considera acertada la prudencia que recomiendan desde el Ejecutivo autonómico, mientras Marina Amador, de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte), es partidaria, con el corazón, de dar una alegría a los niños, aunque con la cabeza entiende las restricciones para acotar los contagios. El presidente de la Asociación de Empresarios de la Restauración y el Ocio (AERO), Ramón Fariña, opta por la prudencia a la espera de las instrucciones definitivas que fije el Gobierno. Desde la Consejería de Sanidad aseguraron que no hay nada decidido sobre las normas que regirán los actos navideños, y emplazaron al acuerdo que está previsto que se adopte en el marco del Consejo Interterritorial.

Bermúdez, alcalde de Santa Cruz

El regidor chicharrero no entiende cómo se permite la ocupación del cien por cien en los estadios de fútbol y en el mismo recinto deportivo no se autoriza el tradicional agasajo a los Reyes Magos, lo que obligará a los pequeños a saludar a Sus Majestades de Oriente desde los balcones de sus viviendas, porque tampoco se podrá llevar a cabo la Cabalgata, sino los cortejos reales del año pasado.

Bermúdez admite que confiaba en que la actual incidencia de la pandemia, con datos mejores que en el pasado. «Todo está a nuestro favor para planificar esta fiesta sin las restricciones de 2020», asegura. También le indigna que el recibimiento de los Reyes Magos o las cabalgatas se vayan a desarrollar en otras ciudades españolas con peores registros sanitarios y no se permita en Santa Cruz, ni en municipios de Canarias por decisión del Ejecutivo autonómico y le pide que reflexione tanto pensando en la ilusión de los niños como valorando el daño que provocaría al sector de la restauración y al comercio, máxime después de los sacrificios realizados.

Carlos Tarife, del PP

El portavoz de los populares en Santa Cruz considera una vergüenza «la postura del Gobierno bolivariano comunista de Canarias» y se pregunta cómo se puede ir a una boda y no se da solución a una fiesta de Fin de Año. Pone de ejemplo la responsabilidad con la que trabaja el ayuntamiento: «el Gobierno de Sánchez dice que ya se puede quitar la mascarilla por la calle y desde el distrito Salud-La Salle recomendamos su uso». No permitir los actos de la próxima Navidad es otro duro golpe a la restauración y las empresas, añade.

Patricia Hernández, del PSOE

La portavoz socialista asegura que, «hasta donde sabemos, la decisión está pendiente a que se adopte en el Consejo Interterritoria que es quien establece las medidas sanitarias; solo espero que no se esté alarmando de forma innecesaria. No sería la primera vez que los interlocutores del ayuntamiento se equivoquen al interpretar lo que dicen escuchar». La dirigente del PSOE está convencida de que se podrán organizar actos para que los niños disfruten de la Navidad en Santa Cruz.

Lola Espinosa, de Unid@s Podemos

La concejala chicharrera es partidaria de continuar con las medidas de sanidad para evitar volver a los peores datos de la pandemia.«Para atrás, ni para coger impulso», añade, por lo que apuesta por cumplir con las recomendaciones sanitarias y buscar otros formatos que permitan las celebraciones navideñas.

Matilde Zambudio, de Ciudadanos

«Con las buenas cifras de vacunación en Canarias y la una baja incidencia de contagios se puede flexibilizar la celebración tanto para la acogida a los Reyes Magos en el estadio –donde está permitido el 100% de aforo para ver al CD Tenerife– como para la cabalgata de Reyes, mercadillos o pequeñas ferias de artesanía, puestos de castañas (ya operativos), hasta las atracciones, cumpliendo las medidas sanitarias». Tras recordar que Santa Cruz está en el nivel 1, señala que otras autonomías han eliminado restricciones y apuesta por «ir avanzando, paso a paso», como ha ocurrido con las condiciones el último año.

Ramón Fariña, de los empresarios de restauración y ocio

El presidente de este sector prefiere ser prudente a la hora de valorar la imposibilidad de celebrar la Navidad como antes del covid porque «las autoridades sanitarias nos han confirmado que no es cierto que no se vayan a poder hacer con motivo de las próximas fiestas; no se ha cerrado una postura, sino que se está negociando aún», para admitir que, en caso de que no se permita, «se establecería un agravio comparativo con otras actividades, como el fútbol».

Fariña admite que empatiza con las demandas de las personas están concentradas en la plaza de la Candelaria en demanda de una vivienda digna, pero se pregunta quiénes se solidarizan con el sector de restauración y ocio, y entiende que lo lógico sería concentrarse frente a la administración a la que le corresponde dar una solución y no en la plaza Candelaria.

Guillermo de la Barreda, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

Advierte de la reactivación de la pandemia que afecta a ciudadanos ingleses y rusos, para recordar que Canarias es precisamente un lugar de destino del turismo británico. De la Barreda es partidario de que las próximas navidades no se celebren con restricciones tan duras como en 2020, pero «se deben mantener las medidas de seguridad. «Todos sabemos cómo son las cabalgatas, con mucho trasiego y la gente gritando a Sus Majestades, lo que recomienda actuar con precaución». Precisó que en la Cope dijo, a modo de broma, que «una cabalgata es un botellón, solo que cambiamos el alcohol por los caramelos», para explicar la aglomeración de personas en la vía pública.

Marina Amador, de Asociación de Centros Infantiles (Acinte)

La presidenta de las escuelas privadas que imparten la educación de 0 a 3 años es partidaria de dar una alegría a los niños después de este tiempo de restricciones sanitarias, máxime cuando son más respetuosos con la normativa que los mayores. «Son ejemplares», sentencia.Marina Amador admite que con el corazón en la mano es partidaria de celebrar los actos navideños, si bien entiende el temor a que empeore la situación después del tiempo de aplicación de restricciones.

Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), alcalde de La Laguna

«Estamos trabajando en alternativas para poder desarrollar la fiesta de los Reyes Magos con la mayor seguridad y cumpliendo los protocolos propios de una fecha tan importante como esta», según explica el alcalde de Aguere. «Nos adaptaremos a las restricciones que marque en su momento la situación sanitaria, como ya hicimos el pasado 5 de enero, para que niñas y niños de La Laguna puedan ver a los Reyes con seguridad y volver a vivir una noche mágica», afirma.

Manuel Domínguez (PP), alcalde de Los Realejos

El regidor popular recuerda que no ha habido una comunicación oficial del Gobierno de Canarias sobre la suspensión de estos eventos, para añadir que ya trabaja en la programación navideña bajo la premisa de la seguridad y la salud. Su plan A pasa por recuperar la tradicional Cabalgata y, si no fuera posible, contempla una segunda opción a la medida de las restricciones que fije el Gobierno canario. «A priori entendemos que la Navidad será clave para contrataciones y, por ende, el apoyo a estas economía».

Marco González (PSOE), alcalde de Puerto de la Cruz

«Con la actual situación sanitaria y ahora que incluso se permite que vaya la gente sin mascarilla por la calle no entendería un retroceso en la normativa», analiza el portuense, que admite su sorpresa porque «un ayuntamiento tenga acceso a una información de la que no dispone el resto cuando eso se canaliza desde la Fecam». Recuerda que en el Puerto una asociación se encarga de organizar la Cabalgata de Reyes y trabaja en recuperar el modelo de toda la vida. «Hemos sido pioneros en adaptarnos a las medidas sanitarias. Si no se puede una Cabalgata convencional buscaremos fórmulas, sea estática o por recorrido delimitado».

Francisco Marichal (PSOE), de Arona

El concejal de Seguridad de Arona precisa que diseñará preparativos según la evolución de la situación sanitaria y pendientes de las instrucciones que marquen las autoridades. Esa valoración será decisiva a la hora de poder preparar el agasajo a los Reyes Magos en el estadio con medidas de seguridad y el visto bueno del Ejecutivo autonómico.

Sergio Hernández de León, incondicional del Rey Melchior

Después de 38 años dando vida al Rey Melchior, Sergio Hernández de León cree que sería un paso atrás no recuperar el recibimiento a Sus Majestades de Oriente en el estadio. «Me marché justo el año que quitaron el helicóptero y los animales, cuando para los niños tanto los Reyes Magos como los camellos son las figuras con las que identifican el acto del 5 de enero, tanto en el estadio como luego por las calles de la capital». «Me parece fatal que no se recupere la Cabalgata de antes; la de Santa Cruz es muy buena», añade, para asegura que «la política se esconde tras estas decisiones».