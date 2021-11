La última generación de la batata

«No da un sueldo pero llena un caldero». Con esta máxima resume José Iván Rodríguez, dirigente de Roque Negro, la relación que mantienen los residentes de los caseríos de Anaga que aún cultivan el campo heredado de sus mayores. Entre los agricultores más jóvenes, Ruymán Rojas, que sigue los pasos de sus abuelos y su padre y alterna la azada con el estudio de las oposiciones para Policía.



«Aquí hablamos claro y raspado», advierte José Iván Rodríguez, dirigente vecinal de Roque Negro, para definir la relación que mantiene con los residentes en este caserío de Anaga, en la antesala de la cita concertada con Ruymán Rojas, uno de los agricultores más jóvenes de la zona, que a sus 19 años tan pronto se dedica al cultivo de la papa –esta campaña recogió 3.000 kilos– como de batatas, temporada que comenzó en octubre y que se prolonga hasta diciembre.

El visitante se adentra a Anaga por Las Mercedes y guiados por José Iván se aproxima por la carretera insular hasta la entrada de la finca de Ruymán, que mantiene viva la tradición que heredó de sus abuelos Luciano y Zacarías y también de su padre. Pero antes de conocer la finca del joven agricultor y tras dejar el coche estacionado en el margen de la carretera, José Iván lidera la excursión y por una escarpada pista hormigonada solo apta para vehículos capaces de sortear terrenos con tracción mecánica. En esta zona de Roque Negro, las fincas se cuentan como las calles en la urbe. Así, nada mas acabar el tramo dispuesto para todoterrenos, el visitante se encuentra con Jacinto Alonso Siverio, que cumple con el protocolo de la campaña de batatas en su cantero.

Aunque su profesión está vinculada con el mundo de la construcción, Jacinto reconoce que este diálogo con el campo le da vida. Al igual que ocurre en el caso de Ruymán, a Jacinto también le viene de casta, pues está vinculado a la familia de Domingo Cañón y de Goya Alonso, otra de las referentes de la lucha vecinal de Afur.

Cuenta que cultivando el campo pronto descubrió que se podía ganar algún durillo, por lo que desestimó seguir con sus estudios. Con la azada en mano aprendió a labrar el campo y en particular la papa borralla característica de Roque Negro, a la vez que también planta calabazas. Basta con elevar la vista para descubrir sobre el terreno unos enorme ejemplares que están a la espera de acabar en potajes o pucheros.

Con la tierra por pizarra y con los mayores del lugar como los mejores maestros del arte de la agricultura, José Iván y Jacinto desgranan las variedades de batata que se cultivan en esta zona de Roque Negro, desde la especialidad que llaman la roja o también iguestera, en honor a un cartero de Igueste a quien se le atribuye que la llevó a este caserío de Anaga. «En sequero va bien», explica Jacinto, que recuerda que en esta zona se cultiva con el agua de la lluvia. Luego, otras dos variedades, la corta y la larga, en función del tamaño de la rama, parte fundamental en el cultivo porque de ahí se coge los esquejes.

Este constructor que se define aficionado a la agricultura explica la importancia de intercambiarse la semilla de las papas borrallas con otros vecinos, para evitar que las cosechas pierdan fuerza y acabe por malearse la papa.

También José Iván Rodríguez saca a relucir otra variedad, la cubanita, «eso es gofio en polvo, pero es más difícil de cultivar porque tarda un año». «Yo la batata la trabajo de octubre a diciembre», apostilla Jacinto, sacho a sacho, que admite que deja atrás alguna para la época de Carnaval.

«Para mi gusto la más sabrosa es la que nace de la tierra seca», añade este vecino, que precisa que no hace falta beber vino para que le guste cultivar la viña, como es su caso. Tan pronto atiende a las papas, como a las calabazas, las batatas o la uva. En la conversación asegura que con la agricultura no sacas una familia para adelante, si bien José Iván le precisa que «no se gana un sueldo pero se llena un caldero». Los dos se enfrascan en el recuerdo cuando le vendieron la idea del mercadillo del agricultor que se iba a poner en marcha en la Cruz del Carmen, una experiencia admiten que arrancó pero que no llegó a cuajar, valoran.

«Aquí el campo da calidad, no tanta cantidad, y lo que hace falta es templanza para vender el producto», frente a los intereses del Cabildo, cuentan, que está más preocupado por vender Anaga para el turismo. «Lo que quieren es que Europa les mande plata», sentencia Jacinto, de 52 años de edad y el mayor de tres hermanos.

«Lo que hace falta es defender Anaga, aunque lo que te da el campo es difícil que te permita vivir», le reitera Jacinto como quien le gana la partida a José Iván. Tras tomar resuello en el cantero de Jacinto, y eso que es en bajada, el guía pone rumbo al terreno donde espera la visita Ruymán Rojas, que alterna el cuidado del campo con sus estudios a la espera de que salgan las oposiciones de Policía, si bien no entra en sus planes dejar de lado los terrenos de su familia.

Por el camino José Iván lleva al visitante por lo que él llama sendero de Cho Gregorio o también La Rosa-La Porquera, donde solo las zarzas servirían de barandilla para evitar caer entre las húmedas rocas dispuestas a modo de escalones, en un ejercicio de imaginación. «¡Oh, qué mejor que lo vivan ustedes a que se lo diga yo! Así lo cuentas en primera persona!», dice con tono socarrón, aprovechando el trayecto hasta la finca que ha cuidado a los pies de su casa, a varios cientos de altura, el joven Ruymán, quien peina las hojas de las batatas buscando los ejemplares con los que reunir los 80 kilos que le han encargado.

El diálogo entre José Iván y el propio Ruymán se basa en la vivencia de los mayores del lugar, «y eso que yo tengo 38 años y no soy de aquí, sino de Las Mercedes», precisa el dirigente vecinal de Roque Negro, mientras el agricultor le reconoce la preocupación que tiene por saber las historias de todas las familias de la zona.

Ruymán, que estudió en la escuela rural de Roque Negro, cursó estudios de la ESO y Bachillerato en el Cabrera Pinto, en La Laguna, y alterna los libros de textos con la azada y el entrenamiento, «aunque no hay mejor gimnasio que este, y encima gratis», precisa. «Por aquí te tienes que pasar todas las semanas, es un trabajo duro, pero merece la pena», y es que en su caso la clientela le viene a buscar la mercancía que los propios vecinos publicitan, con el orgullo de que uno de los más jóvenes del caserío mantenga la agricultura, como hacían sus mayores, también vecinos de Anaga.