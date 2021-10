«Estoy en la calle con 2 hijos, siendo víctima de violencia de género y con cáncer»

«Me llamo Idaira Siverio y esta es mi historia. Soy madre soltera de dos niños, de 7 y 13 años. Soy víctima de violencia de género y tengo cáncer. No tengo trabajo y tampoco un hogar donde vivir. Cuando me marché de la vivienda familiar, donde era víctima de violencia de género, tuve que irme a casa de mi madre, en Valleseco, donde ya tenía acogida a mi hermana, con cuatro hijos. La situación era insostenible. En mi barrio hay muchas casas vacías. Me metí en una de ellas, que llevaba más de 20 años sin ser utilizada, intentando localizar al dueño. Logré llegar a un acuerdo con él para pagar 300 euros de alquiler, el único dinero que recibo. Al poco tiempo me llegó una orden de desahucio y me vi en la calle con mis hijos. Esta es mi historia, pero hay miles similares. Solo pedimos que se solucione el problema de falta de vivienda que sufrimos en esta ciudad».

Fueron las palabras que esta joven chicharrera dirigió ayer al pleno de Santa Cruz, defendiendo la moción presentada por el concejal de Unidas Podemos (UP) Ramón Trujillo para que el Ayuntamiento compre 100 viviendas en dos años, para destinarlas al alquiler social. Según explicó Trujillo, Idaira Siverio es una de las numerosas personas que forman parte de la Acampada por una Vivienda Digna, que desde hace unos 100 días reivindica que «se cumpla este derecho constitucional». En la actualidad, se encuentran acampadas en la plaza de La Candelaria. El edil del PP solicitó al grupo de Gobierno (CC, PP y la edil Evelyn Alonso) que invierta unos 10 millones de euros en la adquisición en el mercado libre de 100 viviendas, pero la moción fue rechazada.

Tanto el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), como el edil responsable del área, Juan José Martínez (CC), defendieron el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento en materia de Vivienda, «pues en el periodo 2021-2024 se invertirán en Santa Cruz más de 87 millones de euros en la construcción de nuevas casas sociales y en la rehabilitación de ya existentes, de los que 18,5 millones serán aportados por el Consistorio». Indicaron que la competencia en esta materia es del Gobierno canario, pero, «aún así, estamos dispuestos a sentarnos con el Ejecutivo para llegar a más acuerdos».