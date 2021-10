Vecinos de Afur rechazan que se cierre a los visitantes el camino del Tamadiste

«Se nos tendría que caer la cara de vergüenza porque no hay derechos que vayamos a moderla mano a quien nos da de comer», precisa Goya Alonso, para referirse a que los trabajos no se desarrollan con maquinaria peligrosa y que se podría alternar el paso de senderistas con la mejora que se ejecuta en el camino. «Ahí hay un bar pequeño que por poco que venda una botella de agua ya es más que si no se permite el acceso a los visitantes que se trasladan hasta la zona para conocer la belleza de Anaga que tanto promocionamos y luego cerramos. Igual sucede con la iglesia de Afur, que se deja abierta para que pueda ser visitada; veinte centímetros que te dejen ya es una ayuda para afrontar el pago de los gastos, que no tiene más ingresos».

Goya Alonso, histórica dirigente vecinal de la zona, lamenta la «poca visión» del área insular de Medio Ambiente, que lejos de ayudar a los vecinos solo ponen piedras en el camino, «total para hacer tres o cuatro escalones al día». Los vecinos confían en que las autoridades sean más permisivas y faciliten el paso a quienes quieran disfrutar de este paraje.