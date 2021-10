Esther, vecina de La Carbonera: «Rompo al año tres coches por llevar a mi hijo»

«No hay derecho ni me puedo permitir el lujo de romper tres coches al año por la pendiente que tengo que sortear con mi vehículo para entrar por una estrecha pendiente que me permite sacar a mi hijo, de 29 años, que padece problemas de movilidad a consecuencia de una enfermedad crónica», dice su madre. «Si no voy yo con mi coche, ahí no pasa una ambulancia», se lamenta Esther Expósito, que vive en el centro de La Cardonera.