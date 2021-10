La grúa municipal de Santa Cruz retirará los patinetes eléctricos mal aparcados

La semana pasada, y tal y como lo adelantó EL DÍA, el Ayuntamiento de Santa Cruz anunció que se incrementaría la vigilancia policial sobre el uso incorrecto de los patinetes, en especial de los eléctricos, y del resto de VMP, es decir, de bicicletas y motos. Y es que en los últimos cuatro meses se ha registrado una treintena de infracciones relacionadas con el uso de los patinetes, la mayoría por circular por aceras, zonas peatonales o de manera temeraria. A estas infracciones también se suman las cometidas por el aparcamiento indebido en diferentes puntos de la ciudad, lo que está generando cuantiosas quejas vecinales. Por ello, y según ha informado este lunes la edil de Seguridad, también se ha dado la orden de que la grúa municipal traslade hasta el depósito los patinetes mal estacionados y se tramite la correspondiente multa, que asciende a 100 euros.

Evelyn Alonso aclara que el Consistorio chicharrero defiende el modelo de transporte de los VMP, porque «representan un sistema sostenible y más ecológico de desplazamiento en la ciudad», pero, agrega la edil, «esto no puede significar que estos vehículos no tengan ningún control y que limiten el tránsito normal de otros ciudadanos, entre ellos, las personas con movilidad reducida, por lo que debemos acostumbrarnos a convivir respetándonos todos».

El Ayuntamiento trabaja en la creación de zonas específicas de aparcamiento para estos vehículos

Precisamente, la Asociación Queremos Movernos ha denunciado, tal y como también lo adelantó este periódico, que la situación en la capital chicharrera, debido a los patinetes, motos y bicicletas, es «inaguantable». La asociación ha exigido al Ayuntamiento que modifique la Ordenanza Municipal de Tráfico para que incluya «sanciones severas» que acaben con el uso inadecuado de estos vehículos, pues «se están utilizando espacios públicos que nos pertenecen a todos y vetando a mayores y personas con discapacidad el tránsito por sus calles y plazas». Queremos Movernos critica también el «negocio abusivo» de las empresas de alquiler de patinetes en Santa Cruz, pues, incluso, «estas cuentan con comerciales que ofrecen este vehículo en plena plaza de España». En la actualidad, y según se informa desde el área de Seguridad, en la capital hay tres empresas que ofrecen este servicio.

La edil Evelyn Alonso ha anunciado que también se está trabajando en la creación de zonas de aparcamiento específicas en la ciudad para estos nuevos vehículos, aunque, matiza, «los aparcamientos en las aceras no se están produciendo por falta de estacionamiento, sino porque no se está respetando la ordenanza».

Normas para el estacionamiento

Estos vehículos deben estacionar, «prioritariamente», en la calzada, en los lugares donde esté permitido el aparcamiento. Deben hacerlo de forma oblicua y no impidiendo el paso desde la acera hacia la calzada. La normativa municipal permite, cuando no se pueda estacionar en la calzada, el aparcamiento en aceras y paseos siempre que cuenten con más de tres metros de ancho. No se autoriza el estacionamiento junto a la línea de fachadas de inmuebles, ni generar dos líneas de aparcamiento de estos vehíuclos. El estacionamiento debe hacerse también de manera oblicua respecto al bordillo de la acera, lo más pegado a límite con la calzada, sin entorpercer la apertura de las puertas de otros vehículos y dejando espacio para el paso de personas. El acceso a aceras y zonas peaontales para aparcar debe hacerse a pie y, «lógicamente», queda prohibido el estacionamiento en los tramos de acera y paseos que coincidan con una reserva para personas con movilidad reducida, carga y descarga, paradas de transporte público, pasos de peaotnes, vados, y puertas de acceso a viviendas y comercios. No se puede aparcar en plazas, jardines, ni calles peatonales.

Normas para la circulación

Los patinetes deben circular por la calzada, por lo que está prohibido hacerlo por aceras o zonas peatonales. Tampoco podrán circular por vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías y túneles urbanos. La velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora. Su uso está prohibido si se ha consumido alcohol, si se está hablando por el teléfono móvil, si se llevan puestos auriculares o si se transporta a otra persona.