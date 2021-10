La Consejería de Educación visitará el Hermano Pedro para conocer sus carencias

Responsables de la Secretaría General Técnica y de la Dirección Territorial de la Consejería de Educación visitarán en los próximos días el Centro de Educación Especial Hermano Pedro para verificar las carencias de personal cualificado en enfermería que impiden dar cobertura a tres niños en la residencia del referido centro. Semanas atrás, el Diputado del Común, Rafael Yanes, visitó las instalaciones del centro, donde se dan la mano el colegio y la residencia, cada uno con su propia directiva. La responsable de la residencia del Hermano Pedro, Cecilia Jorge, informó a Yanes que «el Centro solo dispone de una enfermera para el turno de mañana, lo que implica que los niños que acuden en los turnos de tarde y noche no tienen personal cualificado en Enfermería que los atienda correctamente». «Actualmente tenemos 30 niños, de los cuales 3 no se pueden quedar porque necesitan unos cuidados muy específicos que solo puede hacer una persona titulada en Enfermería de la que no disponemos en los turnos de tarde y noche».

Aseguró que «el centro necesita muchos arreglos, ya que la infraestructura está bastante deteriorada», según recoge la web del Diputado del Común. La Consejería de Educación asegura que los proyectos sobre las necesidades demandadas por el Centro están elaborados y pendientes de ejecución, si bien precisan que la contratación del personal corresponde a Función Pública.