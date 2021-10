María Jesús de Lojendio: «Queremos que la gente vuelva al Casino y la sociedad tenga vida y movimiento»

¿Cuánto tiempo lleva vinculada al Casino de Tenerife?

Yo creo que nací en el Casino (se ríe). Toda mi familia ha estado siempre vinculada a esta institución, incluso desde su fundación.

¿Por qué opta a la presidencia?

Tres de los miembros de mi plancha formamos parte de la directiva actual y nos fuimos al año y pico porque no era la línea que queríamos. El Casino necesita una renovación: aquí se hacen cosas pero no para llegar ni atraer a todos. Por eso hicimos un equipo y buscamos los mejores perfiles para gestionar cada tarea.

¿Qué fue lo que le llevó a darle el ‘sí, quiero’ a Miguel Cabrera para ir en su lista en el pasado?

Lo que me dijeron que se iba a hacer me apetecía mucho y luego no se hizo. Nos hemos olvidado muchísimo de la juventud; se intentó algo muy puntual, pero que hay que seguir haciendo muchas más cosas para ellos y también para nosotros. La otra candidatura llevaba el proyecto de unas instalaciones en Radazul y a nosotros no nos gustaba...

¿Les unió más el rechazo a la compra de las instalaciones de Radazul?

Nos unió el proyecto que se presentó entonces y el rechazo a la ampliación en Radazul. No podíamos permitir que el Casino se endeudara con aquella operación porque era una lastre, no entendíamos que la institución necesitara una instalaciones deportivas. Había que poner en la balanza si interesaba endeudarse para traer socios por la nueva adquisición o hacer actividades, y lo más importante es la segunda alternativa.

¿Cuál fue el punto de inflexión para abandonar el proyecto del presidente actual?

Me fui al año y medio de estar en el equipo de Miguel Cabrera.

¿Y el detonante?

Me cansé de no ser partícipe de las decisiones que una la junta directiva debe tomar como equipo. Cada uno tiene su forma de trabajar, y la mía es el consenso porque así se logra la cohesión. Cuando estás con un equipo y sientes que no puedes decidir o no aportas lo que crees porque no te dejan hacerlo tomas la decisión; finalmente nos fuimos unos cuantos.

¿Hay mala relación con el otro candidato?

No me gustan los enfrentamientos. El Casino no es una institución que tengan que lavar la ropa sucia en los periódicos.

Contraviene esa afirmación la realidad de los últimos años.

Sí, han habido algunos acontecimientos que han acabado en juicio o deben estar todavía, como los incidentes con la Policía local o los inspectores de Sanidad, a los que no se dejó entrar, o el caso de un socio que tuvo un problema dentro de Casino y trascendió.

De haber sido presidenta, ¿hubiera dejado entrar en el Casino a la inspección de Sanidad?

Hubiera dejado entrar a la inspección de Sanidad porque tiene todo el derecho de entrar y realidad una inspección. No se le dejó porque se dijo que no traían una orden judicial. Yo trabajo en gestión hotelera y cuando viene una inspección ni se me ocurre decirle que no entra; están en su derecho.

¿Cuál su principal reto se llega a la presidencia del Casino?

El edificio necesita mejora. El proyecto del gimnasio que llevamos en el programa hace cuatro años no se ha podido hacer hasta ahora, y ya está en vías de... porque el edificio, al ser BIC, está en manos de Patrimonio. El actual gimnasio está en un sótano, no es agradable y hay mucha demanda de esta prestación. El proyecto contempla su traslado a la tercera planta a costa de restar volumetría; a mi me parece acertadísimo, porque de alguna forma se justifica la cuota que pagan muchos socios que solo van al Casino por el gimnasio del Casino. Es una obra supernecesaria, al igual que ocurre con los aseos de la planta baja.

Entre los logros de Cabrera figura culminar la actualización del alquiler del Bar Atlántico.

Es un asunto que ya estaba en vías de culminarse gracias a la labor de la directiva anterior a Miguel Cabrera y en especial por el esfuerzo de Leopoldo Cólogan.

¿Alguna actuación más en las instalaciones?

El edificio del Casino tiene muchos años y su mantenimiento es costoso y complicado, pero es que la fachada necesita una buena limpieza, o una iluminación adecuada para resaltar como emblema de Santa Cruz. Hay mucho por mejorar en el inmueble.

¿Por qué votar a María Jesús de Lojendio y no a Cabrera?

Nosotros llevamos por bandera renovar el Casino, que la gente joven venga, en especial aquella que se dio de baja. Queremos que la gente vuelva y que se hagan cosas realmente interesante, no solo fiestas, conciertos y presentaciones de libros... Puede ser un sitio de encuentro empresarial. Aspiro a tener un restaurante de bandera y dar una oferta más atractiva y moderna a la actual, clásica. El Casino tiene que estar a ese nivel, máxime con la terraza que tenemos. Se han puesto de moda las azoteas en Santa Cruz para tomar copas y tenemos una en el Casino que no se está aprovechando. Queremos que se garantice el relevo generacional y venga la gente joven; no solo un rato a la biblioteca, sino que le apetezca estar con sus amigos tomándose algo.

¿Cuál es su postura sobre el cambio de estatutos y la permanencia en la presidencia?

Miguel Cabrera llevó una reforma de estatutos que mucha gente no estaba de acuerdo a una asamblea que no se pudo celebrar. Nosotros queremos una reforma de estatutos menos presidencialista y más abierta, que garantice el funcionamiento de la sociedad y que la gente sea partícipe de la vida de la institución. Quería poner indefinida la permanencia en el cargo y nosotros pensamos que eso no es sano. Debe haber ruptura y renovación. El Casino necesita que se renueve y entre savia nueva cada cierto tiempo.

¿Existe una afinidad política entre los socios del Casino?

No, hay de todo, de izquierda, de derechas...

¿Incluso de Podemos?

Hay socios que son de Podemos, y resulta curioso porque su ideología no es una sociedad privada, pero que es también muy respetable. No pueden haber directrices políticas en una institución como el Casino; es un sitio maravilloso para hacer debates políticos, de encuentro, de discusión, pero sano y sin marcar la deriva absolutamente a nadie.

¿El Casino se ha quedado anacrónico?

Sí. Al Casino le tenemos todos mucho cariño pero ha perdido el brillo de la época. En su momento era un poco faro de ideología, y eso se ha perdido, al igual que ha ocurrido con la vidilla social por la que se caracterizó.

¿De qué valen los acuerdos firmados con otras sociedades en cuatro continentes?

Eso le puede dar un poco de valor al Casino porque entras en una sociedad que tiene un montón de acuerdos con instituciones de todo el mundo, pero no es lo que al socio le interesa. Tener un convenio con un casino de Nueva Zelanda, no sé si me va a pillar de camino; prefiero arreglar mi casa antes, pero no puede ser lo primero de tu programa. Quiero que el usuario esté contento; el Casino funciona como está, pero hay que darle mucho lustre para que los socios vayamos, ni siquiera se ha dado a conocer el Casino a los socios.

¿Por qué no ha remitido su programa a los socios?

Hemos preferido destinar el dinero que nos hubiéramos gastado en la campaña a los damnificados por la erupción del volcán en La Palma a través de Cáritas. Ya las papeletas de nuestra candidatura estarán a disposición en el Casino el martes, día de la votación.