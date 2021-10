Carta al Gobierno de Canarias para pedir un profesor de timple en el Conservatorio

Los padres de los alumnos de la especialidad de timple en el Conservatorio Profesional de Música, situado en Santa Cruz de Tenerife, han recogido firmas y han enviado una carta a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para denunciar que el centro continúa sin un profesor para impartir las clases, a pesar de que ya hace tres semanas que comenzó el nuevo curso.

Los padres preguntan al Ejecutivo canario por qué «durante estos cuatro años, desde que se incorporó la especialidad de timple en el Conservatorio, no se ha abierto una bolsa de empleo para poder contar con una plantilla estable de profesorado».

Asimismo, los padres de la veintena de alumnos de timple del Conservatorio solicitan la reincorporación del profesor Pedro Izquierdo, «a quien en este curso no se le ha renovado el contrato por llevar más de tres ejerciendo como tal, y a quien los niños han cogido un gran cariño y, por ello, se encuentran muy afectados».

En la carta que los padres han enviado a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, estos recuerdan que desde el Ejecutivo se dio «mucha importancia al hecho de que por fin el Conservatorio Profesional de Música contase con la especialidad de timple». «Pero la realidad es que no se ha creado una bolsa de empleo, como ocurre con el resto de especialidades, y en este curso, después de tres semanas desde que se iniciaron las clases, los alumnos de timple no tienen profesor y al único que tenían, Pedro Izquierdo, que llevaba tres años impartiéndolas, no le han renovado el contrato», relatan.

Estos aseguran que si la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del Ejecutivo canario hubiese creado «en tiempo y forma» dicha bolsa de empleo, «no nos encontraríamos en este curso escolar que ya ha comenzado sin el profesor Pedro Izquierdo, porque se podría haber contratado por la vía legal».

«Esta situación está perjudicando a los alumnos de la especialidad de timple y, sin embargo, desde la Consejería de Educación ni siquiera nos han dado una fecha aproximada para poder iniciar el curso», manifiestan los padres.