Desalojados dos locales de ocio nocturno en Santa Cruz por incumplir los aforos y permitir el "baile"

En el primer caso, los hechos se produjeron sobre las 3:30 horas del domingo. Tras conminar a las personas que estaban fuera para que abandonaran la zona, los policías observaron que en el interior del local había un importante número de clientes "incumpliendo las medidas mínimas de protección", pues "había muchas personas congregadas bailando, consumiendo alcohol y muy apelotonadas".

Los responsables del establecimiento "no fueron capaces de aportar los datos sobre el control de aforo, aunque estaría autorizado a tener a unas 80 personas dentro". Los policías procedieron a desalojar el local y contabilizaron que en el interior de dicho bar había 277 personas, "cuestión sobre la que el personal del mismo no supo dar explicación". Desde el área de Seguridad se insiste en que también se comprobó que una buena parte de la clientela estaba bailando, "circunstancia no autorizada en las actuales circunstancias sanitarias". "Tampoco se respetaba la obligación de usar la mascarilla, ni existía un registro adecuado de los participantes". De todo ello se realizaron informes que han sido enviados a las administraciones correspondientes para que "se depuren las posibles responsabilidades por todo ello".

En el segundo local que fue necesario intervenir, en la calle El Clavel, los agentes comprobaron incumplimientos tanto en el número de mesas y sillas como de personas que tenían autorizadas en la terraza del mismo. "De hecho, algunas personas que trabajaban en el local, al detectar la presencia policial, comenzaron a recoger la terraza que, en ese momento, atendía a 30 personas cuando únicamente está autorizado para seis". Además, señalan fuentes policiales, "con la puerta cerrada y con indicaciones del personal para que no salieran del local, permanecían dentro 50 personas más". Tras el desalojo del establecimiento se realizaron los oportunos informes al respecto.

Según apunta el áera de Seguridad Ciudadana, que dirige la edil Evelyn Alonso, de Cs, estas fueron las infracciones más graves detectadas en la última semana, durante la cual la Policía Local ha tramitado 39 actas. La Concejalía resalta que durante dicho periodo únicamente se ha detectado un botellón, el cual se produjo en la carretera de Tahodio y en el que participaban 20 personas. Otras actas se tramitaron por incumplimientos de horario en dos multi tiendas denominadas como 24 horas y una más por exceso de aforo en una terraza ubicada en una plaza pública. Respecto a las sanciones por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes se cuantificaron una decena de casos y, del mismo modo, los agentes se vieron obligados a intervenir en algunas reyertas ocurridas en el centro de la ciudad ya en horas de la madrugada del fin de semana

Evelyn Alonso valora la "excelente predisposición de la gran mayoría del empresariado de hostelería, restauración y ocio nocturno, que ha sido consecuente con las actuales limitaciones y este alivio que supone para el sector pasar al nivel 2 de alerta sanitaria". Aun así, la concejala insiste en hacer un llamamiento "para que todos afinemos más y no perdamos la perspectiva de que es más beneficioso cumplir con los aforos y las actuales medidas preventivas, contribuyendo de esta manera a mantener la esperanzadora mejoría y la recuperación económica y social de nuestro municipio".