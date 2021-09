Infraestructuras intensifica los trabajos en Imeldo Serís para acabar en diciembre

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado instrucciones para que se dupliquen los esfuerzos y los equipos en la obra de remodelación y ampliación de aceras de la céntrica calle Imeldo Serís, con el fin de «acelerar los trabajos» y cumplir con el objetivo de abrir toda la vía antes de que acabe el año, «sobre todo de cara a la campaña navideña». Así lo anunció el edil responsable del área, el nacionalista Dámaso Arteaga, durante la Comisión de Control celebrada este jueves, a raíz de la comparecencia solicitada por la concejala de Ciudadanos Matilde Zambudio.

El edil de Infraestructuras informó de que hasta ahora se ha ejecutado el 70% de la obra, la cual se inició en noviembre de 2020 y ha supuesto más de un quebradero de cabeza para los vecinos de la zona y para los comerciantes, que han denunciado en numerosas ocasiones los retrasos que esta ha sufrido y los inconvenientes que ha ocasionado. Dámaso Arteaga aseguró que en unos 10 días concluirán los trabajos en los ramales transversales de la calle Juan de Padrón, «lo que facilitará el acceso a los comercios desde la calle Castillo a Imeldo Serís». A continuación, dijo, se iniciará la fase final de la obra, que afectará sobre todo al tramo inferior de la calle.

Cambio

«Durante la ejecución de este proyecto, que ha supuesto una inversión de casi dos millones y gracias al cual esta calle experimentará un importante cambio, han surgido varias incidencias, algunas con ciertas dificultades, que hemos ido solventando. Entre estas se encuentran el desvío de una línea de media tensión y la canalización, en la parte superior de la vía, del antiguo barranco del Aceite, para lo que tuvimos que llevar a cabo una excavación manual, debido a su trazado y profundidad. A día de hoy, ya podemos decir que han quedado resueltas», destacó el concejal nacionalista.

Para el tramo restante, y según manifestó el edil, se van a intensificar los trabajos y se avanzará a mayor ritmo, «dado que ya no hay que ejecutar la canalización de pluviales, que es la que condiciona en mayor medida el avance de la obra». «Tan solo será necesario reforzar el firme de la canalización actual para que no se produzcan filtraciones de agua, un trabajo que se hará debajo del suelo, por lo que no afectará al tránsito de peatones. Se ha propuesto un desvío de tráfico en la calle Teobaldo Power para incrementar los tajos de ejecución previstos entre Castillo e Imeldo Serís. Asimismo, se abrirá un nuevo tajo para la realización de los trabajos en el entorno final de Valentín Sanz, para ir lo más rápido posible y que la obra tenga un aspecto final para la campaña de Navidad, aunque puedan quedar algunas actuaciones de índole menor que no afectarán a la actividad comercial», indicó.

Todos los partidos de la oposición en el Consistorio chicharrero (PSOE, Unidas Podemos y el grupo Mixto, formado por la edil de Cs Matilde Zambudio) denunciaron los retrasos que ha sufrido la obra y aseguraron que el Ayuntamiento no podrá cumplir con los plazos. También exigieron al equipo de Gobierno (CC, PP y la edil Evelyn Alonso) que otorgue ayudas a los comerciantes afectados.