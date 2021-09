Pérez-Camacho: «En el concurso del Bar Atlántico primó la mejor oferta para los intereses y la imagen del Casino»

Sí, este asunto lo inició Leopoldo Cólogan; él vio el mecanismo jurídico para actualizar el arrendamiento y cuando se resolvió todo lo llamé para felicitarlo. Nosotros hemos concluido este trámite tanto en el Tribunal Supremo como en cumplimiento de nuestro programa en las elecciones, con la convocatoria de un concurso abierto y presentación de ofertas.

¿Qué primó a la hora de decantarse por el nuevo arrendatario? ¿El dinero?

Prometimos convocar un concurso público para el arrendamiento del Bar Atlántico y así se hizo, obteniéndose la oferta más favorables a los intereses de la sociedad, así como la mejor imagen posible para el nuevo Bar Atlántico del Casino.

¿Algún otro giro para mejorar las finanzas?

Hemos aumentado los ingresos derivados de la exención del IGIC unos 81.000 euros anuales, se han incorporado primas por arrendamientos en los contratos de alquiler, el particular del Bar Atlántico al que antes me referí, incentivos económicos en las cuotas de entrada para las personas que deseen acceder a la sociedad, lo que ha permitido aumentar el número de socios, el cumplimiento del deber de otorgar el valor del título a los socios transmitentes: 74.698 euros (heredados de la Junta Directiva) y se han abonado a tres socios más, además de la amortización de los créditos heredados y del solicitado para la tercera escalera de salida de emergencia, insisto, sin necesidad de cuotas ni de derramas.

¿Qué obras destacaría de las ejecutadas además de la escalera de la tercera salida de emergencia?

El restaurante Marina, con nuevo mobiliario y pintura; el Churchill Room, con el magnífico descubrimiento del espejo cenital de la Rosa de los Vientos; el parqué del Salón Principal, las barandas de seguridad de la terraza que ya comenté y la pintura del entresuelo, utilizando la misma técnica que en el año 1935.

Han suscrito también convenios internacionales con otras instituciones.

Sí, con el Club Uruguay, el Club Financiero Génova, Tower Club de Singapur, el British Club de Bangkok, Sällskapet Club de Estocolmo, el Anglo-German Club de Hamburgo, Internacional Club de Berlín, el Durban Club de Sudáfrica, el Tampa Club de Florida, el Circolo Artistico Tunnel de Génova, el Koninkklije Industrielle Groote Club de Ámsterdam, el Cercle Gaulois Littéraire et Artistique de Bruselas, el Club de Golf Olivar de la Hinojosa en Madrid... Hemos establecido acuerdos de colaboración desde el Real Casino con instituciones de Asia, Europa, América del Sur y del Norte.

¿La mirada de puertas afuera del Casino pasa entonces por esos convenios?

La internacionalización del Casino es fundamental. No vamos a pensar en ningún momento en meternos en otros proyectos que no sean las propias instalaciones del Casino. Si el día de mañana vemos alguna posibilidad aquí mismo, frente al mar, se estudiaría.

¿De qué forma va a percibir el socio la rúbrica de estos convenios? ¿Es algo decorativo?

En absoluto. La política de intercambios con los mejores clubes de Europa, América y Asia que estamos llevando a cabo aporta valor a la condición de socio de forma exponencial y continuaremos trabajando para que un socio del Casino de Tenerife pueda ser recibido en las mejores instituciones del mundo.

O sea, la firma de convenios es la alternativa al proyecto deportivo de Radazul en el que trabajó la directiva anterior.

El proyecto de Radazul no se sostenía. Ir a comprar unas instalaciones que no solo no dan al mar sino que están por encima de la autopista no se sostenía, había que gastar un mínimo de 800.000 euros. Tal y como estaba la tesorería del Casino en ese momento nos hubiéramos hundido. Por eso mi primer acto como presidente fue mandar al día siguiente a la toma de posesión un correo a la Caixa y a CajaSiete en el que les comuniqué que la nueva junta directiva estaba en contra de la opción de compra de Radazul y no nos íbamos a comprometernos para nada en la misma. Al día siguiente las dos entidades se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que nos despreocupáramos, que ese tema estaba cerrado. Hubiese sido trágico para las finanzas del Casino.

Pero queda un poco alejado al socio el tema de los convenios internacionales.

Nuestro objetivo, ya una realidad, es combinar la tradición centenaria de una sociedad como esta y, a la vez, convertirla en una entidad más internacional y cosmopolita, abriendo sus fronteras al exterior. Creo que estamos avanzando en ese sentido.

¿Y ampliar sus instalaciones en el frente de Santa Cruz?

Si en algún momento existiera una oportunidad barata de conseguir un local en las nuevas instalaciones del frente, lo estudiaríamos, si no, ni lo contemplamos y nos quedamos como estamos. El Casino no tiene capacidad financiera para ejecutar inversiones faraónicas, pero tampoco va a perder de vista lo que se haga en el frente de Santa Cruz.