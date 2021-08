En el año 1977 se cumplió el sueño de tres amigos peluqueros «de los de antes», aquellos que empezaban como aprendices. Jorge, Santiago -ambos ya fallecidos- y Luis montaron su propio negocio. Este último mantiene aún la esencia de las barberías de siempre. Donde se corta el pelo y se habla.

El umbral del fin del milenio aparece bastante lejano en 1977. Tres amigos barberos, ya con experiencia en el negocio, en concreto en la Rambla de Santa Cruz, montan su propia peluquería en la calle Calderón de la Barca, zona de La Salle. La llaman 2000. Hoy, 44 años después, es una de las más antiguas de la capital tinerfeña aún en activo. Entrar allí es descubrir el sabor y el aroma de las barberías de siempre. Donde se corta el pelo, pero, sobre todo, se habla. Una tertulia que abarca del fútbol a la política. Y vuelta.

Jorge, Santiago y Luis dan el salto de trabajadores a propietarios con esta aventura. Hay que ponerle un nombre. Lo intentan con las iniciales de cada uno, pero no pega. Como quiera que el 2000 está muy lejos y hay un modelo de coche, el BMW 2000, que les gusta se deciden por llamar así a la barbería. Y hasta la fecha.

Luis Pérez Benítez tenía algo más de 20 años. Basta ver la placa de recuerdo que guarda como una reliquia para trasportarse hasta aquellos 70 de pelos largos, mostachos y gafas cuadradas. «Han pasado más de 40 años y muchos clientes ha fallecido. Queda alguno, como Miguel, con 89, que sigue ahí. Y, por supuesto, hasta cuatro generaciones, porque ya hay biznietos. Una clientela fiel».

Desde el niño que llevaban a pelar «cortito» en verano y hoy tiene hasta nietos a algún fijo que se pela poco, pero palique le sobra. Luis recuerda a «una señora que traía a sus hijos y luego, a sus nietos». Ya no tiene el pelo tan largo, aunque lo conserva bien. Muestra con orgullo un carnet con foto de principios de los años 70 del siglo XX de la Agrupación Nacional de Peluqueros de Caballeros. Le gusta que le llamen barbero o, más bien, le es indiferente. «Técnico en cabello» apunta de vacilón. Pero también le agrada a Francis (Francisco García Pérez), segunda generación de barberos con 23 años en la peluquería a donde llegó siendo niño tras la estela de su padre Jorge, fallecido hace 19 años, mientras Santiago se fue hace siete.

«Último de Filipinas»

Luis se considera un poco como «último de Filipinas» en este oficio tradicional. Son pocas las barberías «de toda la vida» que siguen abiertas en Santa Cruz. Nombra a a My Friend, en San Francisco Javier (El Toscal), para cuyos dueños, Manolo, ya retirado, y Salvador tiene un recuerdo. Rememora otros templos en la ciudad que ya no existen, como los ubicados frente a la Molienda en La Salud, el del Maestro y Eduardo o el de Fife, ambos también en El Toscal.

Unos han cerrado, otros siguen abiertos. Durante la crisis han proliferado estos negocios casi como hongos. Francis explica que «igual nacen que mueren, porque no tienen una clientela, hay que pagar muchos impuestos y carecen de un local propio, con lo que el alquiler es otro factor en contra. La creencia es que cualquiera puede montarlo y parece fácil, pero no lo es. Lo difícil es mantenerse».

Pelar y afeitar, o sea, arreglar la barba como es tradición. A tijera o a navaja y con las clásicas lociones para después. Luis muestra con orgullo el material antiguo que conserva con mimo. Brochas, recortadores, recipientes de colonias y afeites. El legado de más de cuarenta años de profesional que luce destacado en las estanterías.

Luis y Francis se convierten a veces en «psicólogos o receptores de secretos». Lo explican: «Aquí se hablaba de boxeo cuando estaba de moda y siempre de fútbol o política. Cuando no se podía hablar en otro sitio, no había otro lugar donde reunirse que la barbería».

Fija, variada y peculiar. Así es la clientela. Argumentan: «Aquí caben todas las clases sociales». De millonarios a humildes trabajadores porque «todos tienen que pelarse alguna vez». Lo que ha cambiado son las modas. Ahí tercia Francis: «Del pelado estándar se ha pasado al individualizado. Los jóvenes señalan el móvil y te piden que lo hagas igual. Se intenta, pero milagritos a Lourdes».

Las anécdotas

Francis recuerda una anécdota: «El alcalde actual nos vino a pedir el voto». Del marco de una foto sale la imagen de un Bermúdez bastante más joven. Ha dejado su firma bajo el texto: Para la Peluquería 2000 con afecto».

Luis cuenta otra historia: «Estaba en La Rambla y el jefe de los buceadores que trabajaban en la Dársena vino a pelarse. La mujer ya traía al hijo. Yo era el más joven e insistió en pelarse conmigo. Era un atravesado. No había ni empezado y me grita: ¿Usted que me ha hecho? Casi le clavo las tijeras. Luis, el encargado, se lo dijo claro: «Mire, caballero, le voy a pedir una cosa: váyase y no vuelva por aquí. Salió, cogió un taxi y nunca volvió. Sin embargo la mujer, que era muy agradable, siguió trayendo al niño a pelarse». Luis responde: «¿Secretos? Claro, pero me los guardo. Lo que he visto es necesidad de afecto y de hablar».

Francis, como cuando empezó de aprendiz en 1998 para iniciar su formación autodidacta, barre los pelos caídos en el suelo bajo cada uno de los tradicionales sillones de cuero. Otro elemento clave del atrezzo que le da a la barbería de La Salle ese ambiente único. La peluquería del 2000... y pico.