Los vecinos de Roque Negro, Afur, el interior de Anaga y otros colectivos del macizo tardaron más en escribir la carta que dirigieron al Diputado del Común, Rafael Yanes, para reclamar su mediación en el caos de tráfico que el propio titular de este departamento en responder a su petición: la reunión se celebrará el 8 de septiembre.

En el escrito, los residentes explican a Rafael Yanes que, «desde hace muchos meses, en diversas zonas del macizo de Anaga, pero especialmente en la Cruz del Carmen, los vehículos aparcan en la calzada imposibilitando el correcto funcionamiento de la vía de dos carriles, uno en cada sentido, con el añadido de que lo hacen inclusive en una curva sin visibilidad teniendo los vehículos que pasar de carril para adelantar a los coches estacionados con el peligro que eso conlleva». Los vecinos denunciantes de la situación invitan al Diputado del Común a plantearse, como usuario, «lo que supone encontrar de frente una guagua o un vehículo de grandes dimensiones y no tener posibilidad física de esquivarlo».

«A la ya estrechez de la carretera hay que sumarle el hecho de que es una vía interinsular situada muy cerca de los límites municipales entre Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, cuyos consistorios no toman a nuestro modo de ver las medidas pertinentes para atenuar está problemática, de igual manera sucede con el Cabildo Insular de Tenerife». «La Policía Local de La Laguna nos ha comunicado que esa vía no es de su competencia y rara vez sube a la zona y la Guardia Civil en cambio sí ha ejercido su labor, pero nos indican que no tienen medios materiales suficientes para llevarse a depósito todos los coches sancionados».

Los vecinos añaden que «hemos ya contactado con distintas administraciones, inclusive la Subdelegación del Gobierno y por ahora ninguna de ellas quiere entrar de lleno en el asunto aludiendo a una cuestión competencial».

«Como comprenderá los vecinos estamos hartos ya que tenemos que algún día haya un accidente grave con consecuencias fatales o cualquier otra desgracia similar, estamos a favor de que el turismo venga a la zona pero no a costa de nuestro bienestar y mucho menos de que no respeten las leyes y normas que nosotros sí respetamos», y advierten del peligro que soportan a diario.