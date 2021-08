Las cabezas misteriosas de Las Teresitas

¿Se imaginan la reacción del personal de Cruz Roja que navegaba en la zódiac por la zona de baño de Las Teresitas cuando avistó entre la arena al menos estas tres cabezas... de cerámica?

Tres cabezas de cerámicas fueron encontradas por el personal de Cruz Roja del puesto de la playa de Las Teresitas cuando el pasado lunes realizaban una ronda rutinaria por la zona de baño. Nada más percatarse del hallazgo procedieron a sacarlas del agua y a poner los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz así como del Cabildo de Tenerife. En previsión de que se tratara de piezas de valor artístico, se trasladó hasta la playa una inspectora del área insular de Patrimonio Histórico y se ordenó el traslado para su custodia y realizar una investigación que determine su naturaleza. Así lo confirmó la Corporación insular, si bien tanto las concejalías de Seguridad Ciudadana y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento dijeron desconocer los hechos.

Emilio Fariña, director insular de Patrimonio del Cabildo de Tenerife informó que, «tras el hallazgo de estas cabezas en la playa de Las Teresitas y la solicitud de colaboración dirigida desde el área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz, y la presencia en la playa de una inspectora, vamos a determinar si estas cabezas efectivamente tienen valores de carácter artístico y cultural».

«En función de que lo que determinen los profesionales, se procederá de un modo u otro. El protocolo a desarrollar está condicionado a la naturaleza de dichos hallazgos. En estos momentos se trabaja en terminar si efectivamente tienen valores», precisó el director insular de Patrimonio de la Corporación tinerfeña.

EL DÍA se puso en contacto con Alejandro Tosco, presidente del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, así como con Javier Eloy Campos, profesor de la Escuela de Arte Fernando Estévez, a los que les trasladó las fotografías facilitadas por el Cabildo de las tres cabezas halladas. Los dos artistas aseguraron que, con los riesgos de emitir un juicio de valor con las imágenes, se tratan de tres elementos elaborados en cerámica, propias de un artista contemporáneo.

Alejandro Tosco advirtió que las tres cabezas, «que podrían ser de terracota, son superinteresantes y no están realizadas por un principiante y tampoco parecen antiguas», una valoración que realiza con todas las reservas de verlas solo en fotografías. El presidente del Círculo de Bellas Artes tampoco descarta la posibilidad de que las tres cabezas de cerámica pudieran un conjunto artístico que su creador lo colocó de forma voluntaria en el fondo del mar de la playa de las Teresitas. «Este supuesto tiene coherencia, ya que esas piezas, según las fotografías, llevan poco tiempo en el agua, a no ser que alguien las haya intervenido y haya procedido a limpiar profundamente, que no creo que sea el caso», añade el artista Alejandro Tosco.

Parecen piezas nuevas

«Las cabezas de las fotografías no tienen ningún tipo de desgaste marino, por lo que no sería descabellado pensar que las colocaron en el fondo del mar de Las Teresitas es una experiencia que no es inédita en otros lugares del mundo, con el fin de que se realice una investigación hasta identificar la autoría de estos elementos», precisa el presidente del Círculo de Bellas Artes. «Son elementos que están muy nuevos y que, si no ha habido intervención, llevaría muy poco tiempo en el agua».

El profesor Javier Eloy Campos, a preguntas de EL DÍA, considera que «se trata de alguna obra de un artista contemporáneo o, incluso, pudieron formar parte de un atrezzo; y desde luego son relativamente reciente», si bien en su caso se atreve a decir que como mucho tendrán un máximo de treinta años de antigüedad.

Este artista güimarero también asegura que los elementos «están bien trabajados», para concluir que «las hizo alguien con conocimiento. Parecen cerámica con alguna policromía», que incluso podrían formar una instalación artística que algún creador contemporáneo habría decidido dejar en el fondo de la playa, un misterio que estudian ahora los expertos.