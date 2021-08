Recién llegada de una gira que acaba de realizar por localidades de Valencia y Castilla-La Mancha, la joven cantante Sislena Caparrosa, ganadora de diferentes programas de televisión a nivel nacional es sincera y categórica a la hora de valorar el mural que la encargado la Concejalía de Cultura al artista Matías Mata (que se encubre detrás de la firma Sabotaje al montaje) con el que Santa Cruz rinde tributo a los artistas urbanos representados por dos imágenes del recordado trompetista dominicano Nilo Caparrosa, fallecido de forma repentina el pasado mes de marzo.

«Está brutal», admite su hija, que precisa que el propio alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Cultural, Gladis de León, convocaron a Sislena Caparrosa para explicarle el proyecto y conocer su opinión. «Luego me llamó Matías, el autor, y le facilité dos fotos de mi padre, aunque no eran de buena calidad. Estoy sorprendida por los detalles, por lo maravilloso que está quedando, por todo», añade Sislena. La joven artista cuenta que se armó de valor y acudió a la calle del Castillo, donde siempre estaba su padre y con el que cantó tantas veces. «Es impresionante; no sé cómo lo puede hacer tan bien y en tan poco tiempo».

«Siempre he tenido claro que mi padre está aquí conmigo, pero cuando lo vi esta semana en la calle del Castillo... Está vivo. Inmediatamente me vino a la cabeza lo que estoy seguro que me habría dicho: ‘Muchacha, Sislena, mira lo que me hicieron. ¿Lo ves? Soy famoso», añade, mientras confía en que cuando se presente ya de forma oficial, en septiembre, «ojalá tenga fuerzas para poder cantar algo».

Sislena elogia el resultado final del mural: «Eso es porque Matías ama su trabajo, le ocurre como a mi padre, solo que él tocaba la trompeta y Matías pinta». «Incluso cuando fui a ver el otro día el mural se acercó y me dijo que le faltaban detalles en la parte que ya está hecha, y yo sin embargo lo veo que está perfecto». «Estoy muy agradecida por todo el amor que le están poniendo para rendir tributo a mi padre, él seguro que está muy contento».

Sislena no tiene prisas porque esté acabado, y prefiere que el autor, Matías Mata, disfrute de la obra desde el conocimiento de cómo un artista saborea su obra. «Cuando se pueda se presenta. Le estoy muy agradecida por todo el amor que le está poniendo y por este homenaje que le hace Santa Cruz», precisa.

Sislena se prepara ahora para iniciar otra etapa que combinará con la música. Junto a las actuaciones que ya tiene programada para las próximas semanas en Tenerife, afronta la puesta en marcha de una multitienda tipo 24 horas en Arafo que le permita tutear la vida.

El mural más bonito de Matías

Matías Mata comenzó en la tarde de ayer a pintar la segunda imagen del trompetista Nilo Caparrosa que integra el mural que realiza sobre la pared que se localiza a la altura de la sede del BBVA de la calle del Castillo. «Lo estoy conociendo más según lo pinto», comenta con complicidad. Para Matías, no se trata de un simple encargo, sino que admite que se siente muy identificado porque «los dos somos artistas urbanos; el disfrutaba tocando en la calle y yo pintando».

En los cuatro días que lleva inmerso en la obra, Matías no duda a la hora de asegura que Nilo Caparrosa «era un persona muy conocido y muy querido; son muchas las personas que pasan y hablan conmigo a diario, que me cuentan anécdotas; incluso algunos que no sabían que había fallecido». En los 31 años que lleva con su Sabotaje al Montaje, Matías asegura que este es el mural que más ha gustado. «Muchos artistas hasta de Santo Domingo y de otros lugares del mundo se han puesto en contacto conmigo por las redes sociales. Estoy disfrutando de esta experiencia», admite para seguir pintando.

Más allá de que a finales de semana ya pueda estar realizada la mayoría de la composición, Matías Mata quiere rematar el mural con calma, un fresco de 16 metros de alto y seis de ancho –casi cien metros cuadrados– que ya se ha convertido en uno de los altares a visitar en Santa Cruz.