Pedro tiene 44 años. No había cumplido aún la mayoría de edad y ya tenía un volante en las manos, siendo sorprendido en trece oportunidades. Las cuatro primeras tenía licencia de ciclomotor y sorteó una sanción mayor, pues argumentó que temía autorización, pero no la que correspondía para guiar un coche. «Solo me quitaron puntos de la licencia». «Es genera antecedentes judiciales pero no penales», justifica.

A partir de ahí la Guardia Civil lo identificó en nueve controles conduciendo sin el carné correspondiente, lo que le ha costado dos multas de 1.880 euros y en las otras siete infracciones ha sido condenado a prestar servicios a la comunidad. Pedro, vecino de Añaza, no oculta su agradecimiento a su abogado, Avelino Míguez Cainas, de quien dice que le ha evitado acabar en la cárcel, dado que se trata de faltas reiteradas. «Encima me ha tocado la misma fiscal, que ya me conocía y, cuando me veía, me decía que iba a ingresar en prisión la próxima vez», pero la mediación de su letrado consiguió la conformidad para realizar trabajos a la comunidad.

«Las dos veces que me han impuesto las multas de 1.880 euros cada una te las permiten pagar a 120 euros mensuales, pero son la juez y la fiscal quien decide si tienes que pagar o te imponen trabajos a la comunidad; aunque prefieren que hagas servicio en favor de la sociedad», cuenta Pedro.

Mira hacia atrás y asegura que incluso llegó a tener permiso de AENA, aunque no tuviera carné, para trabajar en el traslado del material de las cintas transportadoras. «Llegué a tener un camión pluma en las manos con el que iba de Geneto al aeropuerto de Los Rodeos y también al Reina Sofía», hasta que fue sorprendido en los controles «que hay por todos lados, en el Sur, en el Norte... me cogieron dos veces a la entrada de Añaza», admite.

Ahora, cuando está acabando de pagar una multa a la vez que realiza servicios a la comunidad por las penas pendientes, Pedro se lamenta: «La semana pasada me apunté en la autoescuela, y fíjate, solo tuve que abonar 50 euros. Además, si yo me sé todas las señales porque estoy acostumbrado a conducir por todas las carreteras de Tenerife, me falta aprender las de la Península. Mi problema es que no tengo carné, aunque ya me apunté para sacármelo, pero yo soy un padre currante como ninguno», explica mientras limpia la poca basura que permanece atrapada en una palmera y arranca el rabo de gato en un parque.

«Esto lo tengo todo niquelado, y además no es lo mismo que te manden a limpiar los parques y jardines de tu barrio que los de otra zona, porque tienes la satisfacción de ayudar a tu gente». Hace un alto para señalar. «¿Ves esa parcela? Vivo ahí».

Pedro explica que los días de trabajo a la comunidad comenzaron siendo 20 al principio y, al ser reincidente por seguir conduciendo sin carné, las siguientes penas se las elevaron a 42 y 44 días. «Cuando pagas una multa no trabajo, pero quien decide el tipo de pena es la jueza y la fiscal», añade.

Nacido en Añaza, cuenta su currículum: «Primero comencé como camarero y, como me aburría la hostelería, con 20 años me dediqué a hacer obras y reformas, también he trabajado con la ferralla, en el montaje de invernaderos, como encofrador, en la marquetería de cuadros y hasta como soldador de calderas. Siempre he estado trabajado; tal vez han pasado uno o dos meses su curro, pero nunca una larga temporada».

«Soy profesional de poco pero aprendiz de todo», lo que ha sido clave para sacar a su familia para adelante. «Hasta he estado instalando cables de alta tensión en el parque eólico del Sur y también fibra óptica». «Pasé siete años como camarero en el bar del Hospital Universitario de Canarias, y de ahí estuve otros cuatro en el restaurante Los Limoneros. Sé trinchar la carne, flamear, cortador de jamón». E insiste de nuevo: «mi único problema es que no tengo carné, pero ya lo voy a sacar».

«Fíjate si he hecho cosas que debajo de mi casa llegué a tener una compra-venta de coches, y sin tener carné de conducir... Mi problema es la vagancia». De pronto se escucha: «¡Papá!», el grito de un niño que desde la obra acera camina de la mano de su madre y se dirige a Pedro. «Hola, mi amor, ya voy a casa a desayunar que estoy desmayado. Te quiero mucho». Se dirige así a uno de sus cuatro vástagos.

Su primogénito, fruto de una primera relación, ya tiene 22 años y es soldado profesional, fuera de Tenerife, con su pareja actual tiene otros tres hijos, el más pequeño de cinco meses. «Mantengo relación con el mayor también. De siempre. Al principio tenía el régimen de visitas hasta que él, con permiso de la madre, se quiso venir a vivir conmigo. Es muy responsable y un chico maravilloso, pero se tuvo que ir fuera para hacer lo que le gustaba».

Pedro nos guía por el parque para mostrar el trabajo que ha realizado para tenerlo limpio. «Aquí en Añaza he realizado servicios a la comunidad también con el cura, pero pon ahí que el coordinador del distrito Suroeste, Miguel Ibáñez, es un fuera de serie y se porta genial conmigo y me ayuda. Es un puntal. Que quede claro que no es un negrero sino un tío enrollado».

Pedro pide permiso a Ibáñez para ir a desayunar a su casa, que está a tiro de piedra, mientras explica. «Piensa que estos trabajos a la comunidad son para pagar una pena, pero luego tienes que ir cada día a currar para mantener a la familia».

El coordinador del distrito Suroeste guía al visitante a otra zona, frente al campo de fútbol de Añaza, para conocer la experiencia de otro penado con servicios a la comunidad, mientras cuenta por el camino el caso de un chico de unos 20 años que fue sorprendido en un robo y que el juez le permitió realizar trabajos en beneficio de la sociedad. «Es un chico muy meticuloso y tiene mucha voluntad. Hacía falta alguien que ayudara en la realización del inventario de cuadrados que se está realizando en el Museo Municipal de Bellas Artes y ahí ha estado cumpliendo la pena. Acabó y ha continuado ayudando de forma puntual y como voluntario en la medida de las posibilidades. La tutora que lo tuvo a su cargo estaba súper contenta por la labor que desarrolló», añade.

Convenio para saldar las penas

La conmutación de penas con trabajos a la comunidad es posible gracias al convenio que firmó el alcalde, José Manuel Bermúdez, con Instituciones Penitenciarias en 2018. La proximidad de las elecciones municipales de 2019 no permitió ponerlo en marcha, tampoco lo impulso el gobierno socialista durante el año que estuvo en la Alcaldía y desde noviembre de 2020 se ha retomado.

Dos personas han sido clave en su puesta en marcha. Una, el propio coordinador de distrito, Miguel Ibáñez, hijo de Eugenio Ibáñez quien durante muchos años fue director de la prisión, un entorno en el que se crió el propio Miguel y que le permite conocer bien el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que proporciona el Centro de Integración Social Mercedes Pinto, la antigua prisión Tenerife I, en la avenida Benito Pérez Armas, con el que mantienen una relación muy satisfactoria.

La otra persona que se ha involucrado en la defensa de este proyecto es el propio concejal del Distrito Suroeste, que viene del movimiento vecinal y, durante su involucración en la asociación de vecinos de su barrio, conocía la importancia de este proyecto. «Lo importante es que las personas cumplan los Trabajos en Beneficio de la Comunidad y se puedan resarcir con la colectividad por el daño que han cometido, pero es fundamental que exista un arrepentimiento para culminar si reinversión en integración en la sociedad», explica Javier Rivero.

Responsable del Suroeste y también de Participación Ciudadana, el edil nacionalista también hace una invitación a las administraciones públicas para que se involucren en este programa, ya que por su estructura tienen mayor ámbito de influencia que una asociación de vecinos, a la hora de coordinar y facilitar la prestación de los servios a la comunidad.

El caso de Enmanuel

Junto al campo de fútbol de Añaza Miguel Ibáñez y Javier Rivero han quedado con Enmanuel, otro de vecinos de Añaza que cumple penas en su barrio. «A mi no me gusta mandar; mejor ser un mandado que tener responsabilidad», comenta cuando alguien lo saluda cómo jefe. Tiene 34 años y se trasladó con su familia desde Somosierra, donde nació, para este barrio del Suroeste. «Antes no había colegio en Añaza y estudié fue, en el Adonai y en Santa María del Mar, aunque llegué a cuarto de la ESO». A partir de ahí se dedicó a trabajar en la construcción, sin contrato, «como peón suelto, gracias a la colaboración que le brindó algún familiar.

Su padre es delineante, fotógrafo, pintor..., y también realizó un Grado Superior de Informática. Su madre, licenciada en Pedagogía.

Enmanuel cuenta que comenzó a trabajar con 16 años en la construcción hasta que doce meses después realizó y superó las pruebas acceso a las Fuerzas Armadas, y hasta el Ejército le brindó la posibilidad de trasladarse a la Península para formarse en la Academia de Suboficiales de Zaragoza, pero una mala etapa vivida con 18 años, que se reserva, lo llevó a dejar la vida militar y comenzar a trabajar en almacenes de supermercado, luego con reparto de catering. Enmanuel ha sido condenado en dos oportunidades: la primera, hace ya diez años, por conducir sin carné; la segunda, a raíz de un incidente registrado la pasada noche de Reyes. «No soy un delincuente. Fue la mala suerte de una noche. Estaba el toque de queda y no podría celebrar nada, bebí y me metí a dormir en un furgón de un familiar y tuve ahí el problema». «Fue la borrachera de una noche», sentencia. El juez le impuso 32 días de trabajo a la comunidad. «Tuve la suerte de que me mandaran a los parques de mi barrio», para limpiar los jardines de Acorán y Hupalupa. «No me dio tiempo a acabar, porque me quedo un rinconcito, pero ya le dije que yo se lo remataba», dice en referencia al compromiso adquirido con el coordinador de distrito al margen de la pena.

«Esta es la mejor forma de pagar la condena, en beneficio de mi barrio en vez de estar en el ‘hotelito’», dice en referencia a cumplir pena de prisión. «La condena no es trabajar en los parques y jardines de tu barrio; la clave está en que ese trabajo es gratis y no lo vas a cobrar. Ese es el verdadero castigo», precisa Enmanuel, que explica que su universidad ha sido la calle, el barrio, donde ha aprendido desde a hacer una instalación eléctrica a vestir un muro. «Título no tengo ninguno, pero experiencia, toda la del mundo».

Después de haber sido también dependiente y realizar reformas, ahora está buscando trabajo, «pero no hay forma». «Buscas empleo incluso a través de internet pero nadie de ayuda porque se prima la titulación sobre la experiencia».

Enmanuel agradece la segunda oportunidad que se le ha brindado desde el Suroeste. De hecho, recuerda que entre 2012 y 2015 vivió una mala época y ahí estuvo el ayuntamiento para ayudarlo, que le pagó hasta las gafas de su madre. Hoy busca un futuro mejor.