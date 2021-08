La concejala de Medio Ambiente de Santa Cruz, Evelyn Alonso, asegura que las cinco cámaras que están conectada a la web municipal con imágenes a tiempo real sobre el estado de ocupación de las playas carecen de autorización de la Subdelegación del Gobierno «porque no son de vigilancia, sino de información climatológica y paisajística y, por tanto, no necesitan ese permiso; porque no se trabaja con datos personales de nadie. No se reconoce a las personas ni matrículas; solo es información del entorno que es para lo que lo montamos».

Evelyn Alonso considera que esta infraestructura «está bien montadas», y cree que la advertencia que lanzó su predecesor en el cargo, el socialista Florentino Guzmán Plasencia, obedece a «un pataleo». «Me gustaría saber qué opina el mismo concejal de las cámaras instaladas en municipios del Sur de Tenerife donde gobierna el PSOE, porque ahí se reconoce perfectamente a las personas y él no dice nada. Si critica, que critique a todos, y no meta miedo a los vecinos ni confusión», añade.

La concejala pone de ejemplo que «de la misma forma que pedimos permiso a la Subdelegación cuando se activaron las cámaras en Navidad porque eran de seguridad, en este caso no es preceptivo; además, este proyecto lo desarrollaron los técnicos de Medio Ambiente que sabrán más que él».

Tampoco se ponen de acuerdo sobre la autoría del proyecto. Mientras Evelyn Alonso se lo atribuye como una de sus iniciativas, junto al carril cero de Las Teresitas y el sendero que une Anaga desde la plaza de España, el edil socialista asegura que durante la desescalada el equipo socialista tramitó la colocación de las cámaras en las playas para el control de aforo.

«Me parece perfecto que se instalen cámaras de videovigilancia para las playas de Santa Cruz», dice Florentino Guzmán Plasencia. «No estoy en contra de ellas sino de que se permita acceder a esas imágenes –las cuales pueden ser grabadas y tratadas por cualquiera– incumpliendo así con la normativa de Protección de Datos».

«Estas webcams únicamente deben poder ser manejadas y visualizadas por agentes de la Policía, que son el personal al que las normas otorgan esa competencia». «No solamente se ataca la intimidad y el honor de la ciudadanía, sino que además la ponen en peligro dando un acceso, durante las 24 horas del día, a información que cualquiera podría utilizar para atentar contra la seguridad y bienes de las personas», añade el edil socialista. «La Agencia Española de Protección de Datos es clara cuando informa de que ese tipo de emisiones por internet vulneran el principio de legitimación del artículo 6 del RGPD», precisa.