La Concejalía de Medio Ambiente acaba de poner en marcha cinco de las nueve cámaras que vigilarán siete playas de la capital tinerfeña, cumpliendo así uno de los primeros compromisos adquiridos por la responsable del área, Evelyn Alonso, nada más tomar posesión del departamento. La tramitación del expediente se inició el pasado verano y ha supuesto la adquisición de las nueve cámaras a la empresa Servicios Electrónicos S.L. por un importe de 13.000 euros.

Tres clics separan la distancia entre los vecinos y visitantes de la isla de Tenerife y las zonas de la capital tinerfeña. Basta como adentrarse en la web www.santacruzdetenerife.es y buscar en la entrada de ‘servicios’ el apartado dedicado a las ‘playas’, desde donde el internauta se puede adentrar desde su terminar informática para conocer el estado de las principales zonas de baño.

Aunque el área de Medio Ambiente prevé tejer una red virtual con nueve cámaras, desde hoy se ha puesto en marcha cinco controles en ‘Teresitas norte’ y ‘Teresitas sur’, dispositivos que están ubicadas en la carretera a Igueste San Andrés, en la subida al barrio de El Suculum, que abarca la visión de la playa de Las Teresitas. El emplazamiento elegido permite apreciar tanto la ocupación de la playa como de los aparcamientos.

También se ha ubicado una tercera cámara en San Andrés, al comienzo de la avenida marítima del pueblo marinero, que abarca la zona de mar junto a una antigua escollera y que también da cumplida información sobre el estado de la mar y de las mareas.

La red de cámaras del área de Medio Ambiente se alonga hasta las playas de Anaga, tanto en Almáciga como en el Roque de las Bodegas. En la carretera de Almáciga se ha colocado al comienzo de la playa, que también permite una visión panorámica del mar y las mareas, que permite conocer si los vehículos saturan la vía.

En el Roque de las Bodegas, también se ha emplazado una cámara orientada a la playa de Almáciga que permite conocer a los vecinos el estado de la vía.

En la actualidad se trabaja para la puesta en marcha de dispositivos informáticos en la playa de Las Gaviotas, el muelle de Añaza y la playa de Benijo, una vez se solucionen los problemas técnicos registrados con la señal.

Fuentes municipales admiten que la alimentación eléctrica de las cámaras se desarrolla a través de suministro por panel fotovoltáico, excepto dos que se abastecen directamente de la red de baja tensión, caso de los dispositivos en San Andrés y Almáciga.

Desde el área de Medio Ambiente precisan que las cámaras cumplen con la normativa ya que dan una visión panorámica y las imágenes se emiten a tiempo real, sin que sea necesario la custodia de las cámaras.

«Ya es una realidad que los ciudadanos pueden consultar en tiempo real el estado de varias playas de Santa Cruz, pudiendo acceder a detalles que se refieren al aforo o al estado del tiempo», explicó la concejala de Medio Ambiente de la capital tinerfeña. «En pandemia tenemos que tener la información necesaria para organizar nuestras salidas familiares, cumpliendo las medidas sanitarias y disfrutando de nuestras ciudad de forma segura», añade Evelyn Alonso, que anuncia que desde su departamento se continúan los trabajos para la puesta en marcha de otras cuatro cámaras.

La concejala admite que desde que el pasado verano realizó el anuncio de la colocación de estos dispositivos se han realizado todos los trámites para garantizar la instalación que facilite una consulta sencilla desde un terminal informático, garantizando la protección de datos y el derecho a la intimidad.

Así, desde una tablet, un móvil o la pantalla del ordenador se puede tener acceso a tiempo real al estado de las principales playas de la capital tinerfeña, de las que la web municipal aporta más datos sobre sus características y atractivos.

«El Consistorio chicharrero persigue, con esta iniciativa, poner fin a las colas y a las aglomeraciones que se producen en el litoral capitalino cuando llega el buen tiempo, fundamentalmente durante los fines de semana. Y es que la población sabrá de antemano con lo que se pueden encontrar en cuanto a la situación del tráfico y de los aparcamientos. Asimismo, podrán ver si hace viento, si está nublado o cuál es el estado del mar. De esta forma, ya nadie realizará un viaje en vano», manifiesta Evelyn Alonso.

La concejala de Medio Ambiente precisa que el Consistorio no ha tenido que solicitar autorización a la Subdelegación del Gobierno central en Canarias para la instalación de estas cámaras porque «no son de seguridad ni de vigilancia, por lo que las imágenes no se pueden tratar ni se ve a nadie en ellas». «Con respecto a las personas, solo verán imágenes sin nitidez», insiste la concejala. Las cámaras se ubican en «postes o columnas de alumbrado público existentes, a unos seis u ocho metros de altura, y en las zonas en las que no haya, será el Consistorio el que ponga los postes».

Playa de Las Teresitas.

La web municipal asegura que se trata de la zona de baño más conocida de Santa Cruz; se encuentra a siete kilómetro de distancia desde el casco urbano. Tiene una longitud de 1,3 kilómetros y ochenta metros de ancho, y está protegida de las corrientes y oleaje por una escollera, por lo que se recomienda para niños. Esta playa estrena desde este verano el carril 0 que prohíbe el estacionamiento en la plataforma más próxima a la arena, dando prioridad a peatones, si bien se permite el estacionamiento a vehículos de movilidad reducida, bicicletas y se mantiene una zona de carga y descarga. En el aparcamiento tiene mil plazas gratuitas y están reservadas un centenar para motos y ciclomotores. Cuenta con transporte público, a través de la línea 910 que enlaza el Intercambiador de San Andrés a la playa de Las Teresitas. Entre otras ventajas, cuenta con equipo de vigilancia sillas anfibias y servicio de baño asistido. Es de arena dorada y se destaca sus aguas tranquilas para disfrutar del baño.

Las Gaviotas.

Tiene una longitud de 250 metros y cuatrocientos metros de anchura media, cuenta con un aparcamiento gratuito y, al igual que Las Teresitas, tiene equipo de vigilancia. Es una zona de baño de arena oscura que registra oleaje moderado, según hace constar la web municipal.

Roque de Las Bodegas.

Desde el dominio de santacruzdetenerife.es se presenta este enlace que se localiza en el otro lado del Macizo de Anaga como «una playa semirubana, de ambiente familia y junto a la zona habitada de la costa de Taganana.Arena negra y, en ocasiones, oleaje de cierta intensidad. Como todas las playas de la zona hay una gran diferencia entre la zona disponible para el ocio dependiendo de los niveles de la marea. Aconsejable consultar información del estado del mar antes de acudir». Se trata de una zona de baño de 280 metros de longitud y una anchura media de 45 metros que los amantes del surf la tienen entre sus favoritas. Cuenta con equipo de vigilancia y está compuesta por rocas y grava que se alternan con arena oscura. Se registra oleaje fuerte. Cuenta con servicio de transporte público a través de la línea de Titsa 946, que enlaza el Intercambiador, San Andrés, Taganana y Almáciga.

Almáciga.

La web municipal también presenta esta playa que se localiza a mitad de camino entre el Roque de las Bodegas y Benijo como «una zona abierta al mar, muy frecuentada por surfistas y con corrientes cambiantes. Combina con de arena negra con espacio de piedras».Desde la Concejalía de Medio Ambiente se hace constar que «está prohibido acampar en la playa y sus aledaños», además de advertir que se controla la actividad de autocaravanas. La playa de Almáciga se extiende por 300 metros lineales y tiene una anchura media de 35 metros. Cuenta con equipo de socorrista. La playa está compuesta por rocas, grava y arena oscura, y es habitual el oleaje fuerte.

Benijo.

Otro de las zonas de baño que distinguen Anaga es la playa de Benijo, abierta y con oleaje intenso. «Con pleamar desaparece su zona de arena negra. Acceso exclusivo a pie desde la costa o desde el núcleo», que tiene prohibida la actividad de acampada. Tiene una longitud de 300 metros y una anchura media de 300 metros; se dice que tiene socorrista y registra oleaje moderado. Benijo es uno de los tesoros de Anaga.