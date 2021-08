A veces, algunas veces, se nota la formación filológica del presidente Ángel Víctor Torres, como cuando advierte que su encuentro con Pedro Sánchez en La Mareta será un «descanso para departir». Es una anfibología estimulante. ¿Reunirse con el presidente del Gobierno español es un descanso, es descansado, no cansa nada? ¿Tiene interés público –es decir, siquiera una minúscula entidad política– que ambos presidentes departan durante media hora? Si no es así, ¿para que lo hacen? La respuesta a la última pregunta es obvia: lo hacen o simulan hacerlo para que no se les acuse de no hacerlo.

Una de las insistencias de Torres durante su mandato es que él –y secundariamente su equipo de gobierno– representa más y mejor los intereses de Canarias que el nacionalismo coalicionero ante Madrid. El nacionalismo como instrumento de presión política deviene innecesario porque el Gobierno de Sánchez tiene una extraordinaria sensibilidad hacia los asuntos canarios y Torres es el respetado custodio de nuestras prioridades como comunidad autonómica. Lo que ocurre es que precisamente ahora, cuando se vive una crisis del modelo político-territorial del Estado español, ese discurso es bastante inconsistente y escasamente verosímil. Sánchez no ha mostrado en ningún momento un compromiso específico con los asuntos cardinales de la agenda canaria y basta con citar tres heridas: que no se haya abonado el importe del convenio de carreteras ganado por sentencia del Tribunal Supremo, que haya hecho caso omiso –presupuestaria, política, normativamente– al brutal desplome del turismo canario y las agonías del sector y que se haya pisoteado el REF sin un temblor de pestañas, pese a las a ratos bufonescas gestiones del Ejecutivo regional y el informe negativo (y unánime) del Parlamento de Canarias. Cito tres, en fin, porque la columneja, afortunadamente, tiene el límite de un par de folios; y porque demandar las transferencias del nuevo Estatuto de Autonomía corresponde más a los que gobiernan canaria que a los que gobiernan España. Dos años cumplirá pronto el Estatuto y no se ha movido un papel. Los primeros gobiernos de Aznar o de José Luis Rodríguez Zapatero evidenciaron –aunque tampoco fue una fiesta– mayor receptividad y compromiso con este comunidad autonómica que Pedro Sánchez, y quizás no fuera ajeno el pequeño milagro la necesidad que ambos presidentes tuvieron del apoyo de CC en el Congreso de los Diputados.

El presidente Sánchez se esfuerza en otras preferencias porque son las que aseguran la estabilidad existencial de su Gobierno en la segunda mitad de la legislatura: Cataluña –cuyos dirigentes exigen un referéndum de autodeterminación a sumar a las muy generosas regalías presupuestarias – y el País Vasco –más pasta y más traspasos–. Un juego irresponsable donde se cede más y más para ganar unos meses, un trimestre, un año. Una situación asimétrica ya estructuralizada y vinculada a los intereses electorales de Sánchez en las relaciones entre el centro del Estado y las comunidades autonómicas. Después, si acaso, Andalucía y Valencia, que contribuyen a la Cámara Baja con 61 y 32 diputados respectivamente, frente a los 15 que aporta Canarias. Ahora mismo, cuando todos los signos apuntan al crecimiento de las presiones y las opciones para una redefinición de la estructura territorial del Estado –con su impacto en lo presupuestario, en lo fiscal, en la propia cohesión social– la posición del Gobierno canario debería ser más firme e inequívoca y menos sucursalista y resignada que nunca. No es el caso. Y no es una buena noticia para los isleños. Ni siquiera para Torres y la hipotética estrategia de una socialdemocracia en Canarias. No sé qué hace el presidente canario en La Mareta. Con una llamada telefónica basta. Las chácaras que se las mande por Amazon.