Más de medio centenar de afectados por la amenaza del desalojo de sus viviendas secundaron la marcha que partió desde Presidencia hasta Méndez Núñez en defensa de una vivienda digna.

Lunes 19 de julio y 15 días desde que se instaló el campamento de la dignidad frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias. Los iglúes de los afectados por los desahucios se han incrementado y comienzan a ocupar un segundo tramo de la rambla, frente a Edificio de Usos Múltiples II. Al frente de más de medio centenar de afectados, Lolo Dorta, quien solicitó un permiso de urgencia a la Subdelegación del Gobierno para realizar una manifestación desde la zona de acampada hasta la calle Méndez Núñez.

Antes de las once de la mañana, la hora del inicio, los afectados ya están con sus pancartas en ristre, con bocinas y hasta cacerolas coreando consignas como «gobierne quien gobierne la vivienda se defiende», así como invitaciones a los vecinos y conductores que pasan por la zona: «A ti que estás mirando, también te están robando», o dos clásicos de este tipo de movilizaciones: «No nos mires, únete» o «El pueblo unido jamás será vencido».

Nuria, Carmen, Elena... con algunas de las mujeres que integran esta lucha que clama: «Fondos buitres, fuera de Canarias», en referencia a los inversores que compraron los pisos que hoy ocupan los hoy amenazados por desahucios porque dicen que estaban vacíos. «Visocan, disolución» es otro de los cánticos de esta guerra, al que unen: «Nuestro pueblo no se vende» o «Tu mi bandera no la representas».

Pasan las once de la mañana. Lolo se acerca a los dos furgones de la Policía Nacional parados a las puertas de Presidencia. Tras una conversación con los agentes, se reúne con los residentes de la acampada de la dignidad. «Yo pedí el permiso para celebrar esta manifestación pero la Subdelegación me dice que tenía que ser con diez días y antelación. Me advierten de que si hay alguna multa irán en contra mía pero no vamos a parar esta movilización porque ya buscaré la fórmula de pelear si me multan; eso sí, no se apelotonen y vamos a cumplir todos las normas Covid para que ningún boca chancla venga luego con reproches, y sigamos las indicaciones de la Policía; ellos no se oponen y nos acompañarán». Los manifestantes rompieron a gritar: «Estos policía sí nos defienden», y comenzó la marcha, por zona peatonal, rumbo a la Subdelegación de Gobierno donde estaban vehículos de la Policía Canaria. De regreso al campamento, una pregunta a Lolo Dorta: «¿Para qué es esta movilización?». «No queremos parches como prometió el Gobierno canario, queremos soluciones y una vivienda digna para todos los afectados por los fondos buitres».