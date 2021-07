Los vecinos convocantes de la manifestación en defensa de los intereses de Anaga, que reprueban el olvido al que los gestores municipales ha sometido a los residentes en el Macizo y reclaman la construcción de un segundo puente alternativo en San Andrés, reiteran ayer su voluntad de continuar con movilización el próximo sábado 24 de julio.

Los representantes insistieron que, tras la reunión con el alcalde y su equipo de gobierno el lunes, «los vecinos no entienden el olvido al que el ayuntamiento de Santa Cruz ha sometido históricamente Anaga». «Los vecinos quienes están hartos de esta situación de dejadez», explica Alejandro Sosa, de la asociación de Almáciga.

«En la reunión no admitieron ni un error; incurrieron en contradicciones: a nosotros nos dijeron en la reunión que el tráfico por el viejo puente de San Andrés estaba limitado a diez o doce toneladas y luego dijeron que se podría permitir hasta veinte... pero eso fue en una reunión posterior, no fueron los datos que se nos trasladó en la segunda reunión celebrada en San Andrés», explica Sosa.

También recuerda que el alcalde se comprometió a establecer de forma inmediata los contactos con el jefe de la Zona Militar de Canarias para que se procediera a montar la plataforma Bailey sin que afectara al tráfico rodado por la zona. «Luego el alcalde nos dice que, después de casi dos semanas de conversaciones, se tiene que dirigir a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Defensa para pedir la instalación del puente... ¿Y eso no lo sabía antes?», se pregunta el dirigente de Almáciga. No es la única duda que se plantea: «Nos dijo que se había decretado la emergencia para la obra de rehabilitación del viejo puente de San Andrés y que luego se tuvo que cerrar primero el tráfico y luego pedir la intervención militar... Si ya se sabía que era necesaria la plataforma Bailey, ¿por qué no se realizó todo de forma coordinada y Anaga se tuvo que quedar incomunicada durante siete días por Santa Cruz?, se pregunta.

Para Luján González, presidente de la asociación Voz del Valle, de Taganana, garantizar que el puente tuviera una capacidad primero de vehículos de hasta 10 o 12 toneladas y luego de hasta 20 solo es propia de las películas de Harry Potter y su varita mágica. El carismático dirigente reiteró que se mantienen los condicionantes para la manifestación del 24 de julio, y el puente de San Andrés es solo una botón de la histórica gestión municipal: «no han hecho nada para resolver el puente desde que en 2019 le pusieron semáforo y hace veinte años le pidieron la sesión de un puente que unos terrenos con los que se especuló», afirmó Luján González.

«Ocurre parecido por la petición que realizamos de un puente alternativo; el gobierno municipal dice que es inviable hacerlo porque se afectaría a una zona del Valle de Las Huertas que está judicializada... pero, ¿no existe posibilidad de hablar con Mapfre y advertirle de la situación? ¿O realizar una intervención por vía de emergencia porque está en peligro la vida de los vecinos si pasa una tragedia? Ellos son los políticos y lo menos es que encarguen a los técnicos que busquen la vía para resolver esta situación que nos amenaza con quedarnos incomunicados», reiteran los convocantes de la manifestación del 24 de julio.

Mientras, la pasada medianoche los militares de la Brigada Canaria XVI del Batallón de Zapadores XVI colocaron una lámina de PVC entre la madera y el hierro en la pasarela Bailey para aminorar los ruidos denunciados por los vecinos, que aseguran que no duermen desde que el viernes de la semana pasada se abrió al tráfico de vehículos de hasta 10 toneladas.