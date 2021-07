El grupo municipal del PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene en la actualidad el "peor" equipo de Gobierno (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) de la historia de la democracia en la capital. Así lo aseguraron este martes la líder de la oposición y exalcaldesa, Patricia Hernández, y el portavoz del PSOE, José Ángel Martín, durante la rueda de prensa convocada para hacer balance del primer año de gestión del nacionalista José Manuel Bermúdez tras su regreso a la Alcaldía. Hernández manifestó que durante este tiempo "no hay ni un sólo ámbito que haya mejorado en la ciudad; ni tienen nada que vender ni nada que ofertar a los vecinos; no hay ni un solo proyecto de ciudad y lo único que hacen es apuntar hacia otras administraciones". Asimismo, ha indicado que Bermúdez "solo piensa en su futuro personal, en dónde le pondrá su partido en las próximas elecciones".

"En el peor momento que estaba viviendo esta ciudad debido a la pandemia del coronavirus Covid 19, lo que hizo José Manuel Bermúdez fue correr para recuperar su sillón en el Ayuntamiento, que él considera suyo, a través de una moción de censura para la que no había motivación alguna. Y ahora, una vez que lo recuperó, arrastra los pies, desbordado por los problemas de Santa Cruz. Este municipio no solo no ha mejorado en un año, sino que la gente de los barrios se siente más abandonada; siente que el alcalde y su equipo les mienten; que los consideran ciudadanos de segunda. Yo reto al señor Bermúdez a que me diga una sola materia en la que se haya mejorado", apuntó la líder de la oposición municipal. Esta también declaró que la ciudad está "sufriendo un deterioro muy grave de las infraestructuras públicas, debido a la mala gestión de los servicios públicos".

Hernández señaló que el equipo el alcalde "no solo no ha puesto nuevos proyectos en marcha, sino que ha paralizado o ralentizado los que nosotros les dejamos". Puso como ejemplo la creación o mejora de polideportivos; el Parque Cultural Viera y Clavijo, "para el que aún no hay proyecto"; el Palacio de Carta, que "está sin acabar"; el Templo Masónico, o los parques de La Estrella y de La Granja. "Pero es que, además, todavía no han sido capaces de registrar la propiedad de uno de los dos edificios de Antonio Plasencia que conseguimos para poder recuperar el dinero de la operación de compraventa de la playa de Las Teresitas; no han reclamado a Sacyr el dinero que Emmasa (Empresa Mixta de Aguas) le ha pagado; el desempleo ha crecido un 6%; han adjudicado numerosos contratos a dedo; no han resuelto los problemas de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, creyendo que los bonos consumo o la reducción un año de la tasa de basura es la solución a todo; y han paralizado los proyectos de 21 parques infantiles y ralentizado las subvenciones de los ascensores solo por ser ideas mías", dijo la exalcaldesa.

Para el portavoz del Partido Socialista en el Consistorio chicharrero ha quedado demostrado, tras un año, "que no había ni hay ni una sola razón para haber presentado una moción de censura contra el gobierno de Patricia Hernández". "No hay proyectos nuevos, sino que todo es más de lo mismo, es el poder por el poder. Este es el peor balance de gestión de los que yo he vivido; es el peor equipo de Gobierno de la historia de la democracia en Santa Cruz. Esta capital no está paralizada, está ya en caída libre. Pero, además, también es el peor gobierno en transparencia. Lo que ocurre actualmente no pasaba ni en las peores épocas de Miguel Zerolo, pues ni siquiera tenemos acceso a los expedientes completos en el pleno para poder dirigir el sentido de nuestra votación", expuso.

José Ángel Martín también aprovechó para señalar a EL DÍA que "no es cierto que estén destinando más dinero a las política sociales, pues nosotros gastamos cuatro millones más que ellos en un año". Asimismo, este denuncia que "sigan pendientes grandes contratos para la ciudad, como el de mantenimiento de parques y jardines o la negociación con Titsa". También critica que se haya "vendido que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) incluirá 5.000 nuevas viviendas sociales en la capital, cuando el actual tiene 14.000". En definitiva, ha manifestado, "no se ha mejorado absolutamente nada".