Para poder mantener la baja presión fiscal que existe en la actualidad en Santa Cruz de Tenerife, «es necesario que todos los contribuyentes, tanto ciudadanos como empresas, paguen lo que les corresponde». Por ello, el Ayuntamiento de la capital, a través del área de Hacienda, ha decidido actualizar su Plan de Control Tributario, intensificando las labores de inspección y estableciendo nuevas medidas. Así lo advierte el responsable del área, Juan José Martínez (CC), quien apunta que «si todos contribuimos con la parte que nos toca, cumpliendo con nuestras obligaciones, todos pagamos menos y Santa Cruz podrá seguir siendo la capital de provincia con menor presión fiscal».

Martínez explica que el servicio de inspección tributaria del Consistorio establecerá acciones específicas para cada una de los impuestos y tasas, «actuando preferentemente sobre los grandes contribuyentes, es decir, sobre las grandes empresas». «Como es lógico, no podemos dar más información sobre estas medidas, porque no queremos dar pistas sobre ellas. Pongo un ejemplo para que se entienda; si la Policía informarse de dónde se realizan los controles de alcoholemia, los conductores no pasarían por esos lugares, sino que elegirán otras rutas alternativas. Pues esto es lo mismo, no podemos dar más datos sobre las acciones que acometeremos para detectar incumplimientos en el abono de tributos», añade el edil.

De lo que sí puede informar el responsable de Hacienda es de la intención del Ayuntamiento de «mejorar las relaciones con otras instituciones vinculadas a la recaudación de impuestos». Con respecto al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), y según indica Martínez, se potenciará la relación y se llevarán a cabo acciones conjuntas con la inspección catastral.

En relación al IAE (Impuesto de Actividades Económicas para empresas cuya cifra de negocios es superior al millón de euros), aunque la elaboración del censo es competencia de la Administración Estatal, «hay ocasiones en las que se producen disfunciones, como en la asignación de superficies a imputar, aspectos donde se puede producir una colaboración».

Asimismo, agrega el edil, «estamos barajando que sea la Agencia Tributaria Estatal la que se encargue del servicio de recaudación ejecutiva, porque esta sería más efectiva, en relación a los embargos, ya que dispone de más información de los contribuyentes». Sobre el ICIO (Impuesto de Construcciones); la plusvalía y otras tasas, «como dije anteriormente, diseñaremos acciones específicas».

Por otra parte, «con el objetivo de fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias», el Ayuntamiento reforzará las campañas de información, «realizando un importante esfuerzo en materia de comunicación». «Y es que en muchas ocasiones, los incumplimientos se producen por falta de información», añade el concejal. También «continuaremos con la implantación de medios tecnológicos y herramientas que permitan a ciudadanos y empresas cumplir con sus obligaciones de una forma más adaptada a sus necesidades». «Muestra de ello es la implantación del Plan Personalizado de Pago, con el que se puedan abonar los impuestos hasta en 10 mensualidades, o la posibilidad de aplazar el abono de la deuda», manifiesta.

Más de seis millones

Martínez expone que en 2020 «afloraron más de 6,6 millones, 4 más que en el ejercicio anterior, gracias al servicio de inspección». También hay que tener en cuenta, explica, que buena parte de esta cantidad corresponde al impuesto de la plusvalía, «pero no porque se hubiesen producido incumplimientos, sino porque muchos expedientes no se habían tramitado, por lo que el servicio de inspección tuvo que apoyar al servicio de gestión tributaria».