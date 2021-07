Un empresario de Santa Cruz de Tenerife ha pagado las dos multas interpuestas, por parte de la Policía Local chicharrera, al conocido como Dj del balcón, Luis Martín. Se trata de Jorge Quintero, propietario de la entidad Terrenosynaves.com, quien cuenta que ha abonado las sanciones porque cree que «se estaba cometiendo una injusticia con este ciudadano, pues no había hecho nada malo, sino todo lo contrario».

El conocido como Dj del balcón se dedicó durante el confinamiento provocado por la pandemia del Covid 19 a amenizar las tardes de los sábados de numerosos vecinos en Tomé Cano, en la capital, poniendo música desde el balcón de su casa. Pero solo lo hizo durante tres sábados, pues la Policía Local de Sana Cruz, tras la llamada de algunos vecinos, acudió a su casa y lo multó. Martín recibió las notificaciones de estas sanciones, tal y como lo adelantó ELDÍA, el pasado viernes, un año y cuatro meses después de que los agentes levantaran las actas. Eran dos multas, de 601 euros cada una, dirigidas al propio Dj del balcón y al hijo de su pareja.

Martín contó en una entrevista a ELDÍA, publicada el miércoles, que ahora no podía hacer frente al abono de estas sanciones, que en total sumaban 1.202 euros, porque «estoy en paro». Relató que había solicitado ayuda a los ciudadanos a través de la plataforma Gofundme, con el fin de recaudar lo antes posible el dinero necesario para pagarlas, pues dicha cantidad se reduciría a la mitad, es decir, a 601 euros, si el abono se realizaba en un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al que recibió las multas.

El Dj del balcón explicó que un sábado durante el confinamiento, «tras ver a una vecina llorando sola en su casa», decidió «alegrar un poco la vida» de aquellos que lo rodeaban a través de la música. Para ello, dijo, «pedí autorización a las comunidades de propietarios». «La música se ponía de 18:00 a 20:00 horas, parando a las 19:00 para aplaudir a todos aquellos profesionales que estaban poniendo en riesgo su vida para salvarnos a los demás. El tercer sábado que lo hice, nos quedamos un poco más porque me lo pidieron los vecinos. Les dije que nos íbamos después de tres canciones más. Pero la Policía tocó en mi puerta, como si me la fueran a tirar abajo. Me sacaron de mi casa de muy malas formas. Me trataron como un delincuente. Yo paré la música y ahí se acabó mi iniciativa. En las notificaciones se indica que yo me resistí a la autoridad, que me encontraba en la vía pública, y que hice caso omiso a lo que me pedían. Pero eso no fue así, lo aseguro. El problema es que sé que es mi palabra contra la de la Policía Local», expuso Martín.

Al día siguiente de que la historia del Dj del balcón se publicase en ELDÍA, el empresario Jorge Quintero se puso en contacto con este periódico para intentar localizar a Martín. Quintero, sorprendido ante lo narrado por el conocido como Dj del balcón ha decidido abonar las multas. «Parece que nos hemos olvidado de que lo único que intentaba hacer este hombre es dar un poco de felicidad y alegría ante la triste situación que estábamos sufriendo, pues estábamos encerrados. Es una exageración multarlo con 1.200 euros, con un sueldo, por amenizar solo unas horas del confinamiento. No creo que haya un caso igual en toda España, pues hubo muchos Dj del balcón, como Luis Martín, y dudo que hayan sido sancionados. Solo quiero ayudarle porque él nos ayudó a nosotros en aquel momento», explica el empresario.

A Martín aún le cuesta creer lo que ha ocurrido. Asegura que estará eternamente agradecido a «esta persona tan maravillosa». «Por fin esta noche podré dormir algo, porque ya llevo varios días sin hacerlo. Quiero dar las gracias a todos los me han ayudado y, en especial, a este empresario tan generoso», ha manifestado. Con respecto a lo que se había recaudado hasta ahora, algo más de 100 euros, Martín indica que se lo ha entregado a una madre y a su hija que «lo están pasando muy mal».