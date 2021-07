El distrito de Anaga convocó a representantes de las asociación del distrito a la reunión prevista para el próximo lunes, a las 19:00 horas, en el centro cultural de San Andrés, con el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, para tratar «el tema del puente», como reza en el mensaje remitido a los representantes vecinales. Para los dirigentes que promueven la manifestación del sábado 24 de julio para reprobar la gestión municipal y en demanda de un segundo puente, la reunión con el alcalde se convoca precisamente por el malestar que existe entre los vecinos y cuando ya se han decidido a salir a a la calle.

Entre los dirigentes históricos de Anaga, Luján González, vinculado al movimiento de participación ciudadana de Taganana desde 1987 y desde hace unos quince años presidente de la Voz del Valle. «Nosotros, con la manifestación, no vamos en contra de nadie, sino a favor de todos, porque es necesario contar con alternativas con todas las de la ley, máxime cuando nos dicen que una vez finalizado el montaje provisional del puente militar no soportará más de 12.000 kilos».

«Ahora, con el tema de la pandemia, no hay tanto turismo pero... es que por esa pasarela no podrían pasar guaguas que llevaban antes a los cruceristas hasta el interior de Anaga; recuerdo la imagen, siendo chico, de nueve o diez guaguas por fuera del bar Xiomara y todos comiendo allí».

Luján González también advierte de que ni las guaguas grandes y camiones de bomberos y con carga puede pasar por la pasarela militar. Y se pregunta. «¿Tenemos derecho a manifestarlo para pedir una alternativa?».

Cuando se le pregunta por si el segundo puente pasa por el que está construido aunque sin viario en el Valle de las Huertas, el presidente de la Voz del Valle evita entrar en el fondo de una cuestión que está judicializada ante el Tribunal Supremo, «como si no hubieran sido culpables que las cabras se comieran la viña», dice en referente a los gestores locales, que «miran para otro lado, como si la culpa fuera de otros, cuando llevan gobernando de toda la vida, destrozando una de las zonas más bonitas de San Andrés, para especular; se creen que uno es tonto de baba».

«Yo no soy una persona exaltada; no lanzo improperios ni descalificaciones; no soy de insultos ni puñaladas traperas, pero siento que nos han dado una puñalada; ha llegado la hora de Anaga, la hora de Taganana», añade, y confía en que también se sume el pueblo de San Andrés para lograr que «esto sea un precedente de futuras manifestaciones y que juntos nos podamos defender». Luján González insiste en que al puente que está cerrado y que desde mañana o pasado sustituirá la pasarela militar de forma provisional durante un mes hay que sumar una segunda alternativa. «¿Alguien se imagina lo que han sufrido los negocios que han estado cerrados por la pandemia y por los problemas en el tráfico, unos por el talud y otros también por el puente?», se cuestiona.

Para el presidente de la Voz del Valle la actuación en la plataforma construida en San Andrés en 1935 va más allá de un lavado de cara, y deja otra pregunta: «¿Cómo te vas a gastar un dineral si luego lo vas a demoler? Ningún padre de familia con recursos limitados haría eso». Luján González insiste: «Pedimos una vía alternativa; protestamos en beneficio de todos y si se sienten ofendidos y agraviados, más lo estamos nosotros cuando vemos cómo se mueven nuestros mayores con muletas. El puente unirá, pero la brecha seguirá por mucho que nos hagan».