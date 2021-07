Las asociaciones de vecinos de pueblos y caseríos de Anaga como El Draguillo, Benijo, Almáciga, El Roque de las Bodegas y Taganana han decidido plantarse por el histórico «maltrato» recibido desde el Ayuntamiento de Santa Cruz y promueven una manifestación para el sábado 24 de julio. ¿Los motivos? Por una parte evidenciar su malestar por la mala gestión que, a su juicio, se ha desarrollado desde que en 2019 se tuvo conocimiento por primera vez de los daños en la estructura del puente de San Andrés que, lejos de solucionarlos –solo se procedió a instalar un semáforo para regular el paso y evitar concentrar el peso–, se ha incrementado, y por cómo los políticos han gestionado la situación desde caída de cascotes el 20 de mayo, que obligó a los técnicos de Infraestructuras a limitar el paso a un máximo de 3,5 toneladas –impidiendo el paso de camiones y guaguas–. «Han trascurrido casi dos meses sin aportar una solución».

De esta forma, Anaga se quedó incomunicada desde Santa Cruz siendo la carretera por la cumbre el único acceso posible, lo que incrementa una hora el trayecto en coche. La manifestación incluye la exigencia de los vecinos para que se construya un segundo puente que evite volver a quedar incomunicada.

Los portavoces vecinales que participaron en dos reuniones –una con el alcalde y otra con el concejal de Infraestructuras– admiten que se sienten «engañados, estafados, abandonados y ninguneados» por las explicaciones dadas por los políticos, que dieron plazos y anunciaron reuniones con los militares que de poco sirvieron porque se cerró el puente si garantizar una alternativa; ayer se comenzó el montaje de la plataforma Bailey.

«Se está jugando con nuestras vidas. Desde actos lúdicos como ir al gimnasio o ver a un familiar, a actos necesarios como ir al médico , ponerse la vacuna o ir a trabajar. Asimismo se juega con los puestos de trabajo existentes en la zona, principalmente en la restauración, que tan perjudicada se está viendo», hacen constar. «El cabreo, la indignación y la incomprensión no es una pataleta de vecinos que no pueden ver alterada su vida unos pocos días, no. El origen es la incompetencia, la dejación de funciones y la falta de compromiso de los representantes políticos. Como bien hemos dejado claro, estos hechos eran conocidos, tanto los problemas como las soluciones, y no se ha movido un dedo por garantizar la movilidad».

«Nuestra mayor preocupación es la posible existencia de una desgracia puesto que si ahora mismo una persona enferma de gravedad o tiene un accidente, la ambulancia tardaría el doble de lo normal, que ya es mucho», argumentan.

«Los vecinos de Anaga rechazamos la gestión de la situación planteada con el puente. No hay argumento posible que explique que en casi dos meses no se pudiera garantizar la movilidad con otro puente. Asimismo, exigimos responsabilidades políticas de todos aquellos quienes nos han llevado a esta situación. Si no son capaces de en casi dos meses abrir una vía alternativa para un núcleo de población y garantizar su movilidad, ¿cómo pueden seguir al frente?», concluyen, mientras convocan a residentes y amantes de Anaga a secundar la manifestación.