«Si pertenecemos a Santa Cruz es precisamente por el puente de San Andrés que une Anaga con la otra parte», manifiesta categórica Alejandro Sosa, presidente de la asociación de vecinos de Almáciga, quien no duda en asegurar que el cierre precipitado de dicha infraestructura «es la mayor muestra de ineptitud del equipo de gobierno», quien se mostró indignado porque «ya le advertimos en las reuniones al ayuntamiento que esto podía pasar, que hacía falta tener más de una alternativa para garantizar el acceso desde Santa Cruz a Taganana, Almáciga, Benijo. No cuestiono que se cierre la plataforma; seguro que vieron que no pueden seguir pasando coches porque no es segura», admitió Alejandro Sosa.

El dirigente vecinal de Almáciga sí cargó las tintas contra el gobierno municipal porque «ya en 2019 un informe advirtió que el puente tenía problemas, incluso luego se puso un semáforo para evitar aliviar carga, pero no se hizo nada por reformar la estructura o aportar otra ‘puerta de entrada’ a Anaga desde Santa Cruz».

«En dos reuniones que hemos mantenido convocadas por el ayuntamiento para explicar la situación le advertirnos de la necesidad de buscar soluciones inmediatas, y hasta el alcalde, en la primera, celebrada a final de mayo, nos dijo que iba a aprovechar el encuentro que mantendría con el jefe de la Zona Militar de Canarias, con motivo de las Fuerzas Armadas, para pedir el puente militar. Eso fue a finales de mayo y han dejado pasar un mes, el tiempo se les ha venido encima porque el tablero estaba peor de lo que se esperaba y no se han ocupado de que ya esté montaba la plataforma militar», explicó Alejandro Sosa, que sentencia: «Para el ayuntamiento los vecinos de Anaga somos cabras que tenemos cruzar medio monte», en referencia al cierre del puente de San Andrés, desde la medianoche del viernes al sábado, que deja incomunicada Anaga por Santa Cruz y la única vía de acceso pasa por la carretera de la cumbre, por Las Mercedes.

El presidente de la asociación de vecinos de Almáciga acaba dejando dos preguntas en el aire: «¡qué pasa si alguien sufre un infarto en el interior de Anaga, mandan un helicóptero? ¿Y si tienen que venir los bomberos?».

Ignacio del Castillo, histórico dirigente vecinal de Almáciga –ya retirado de la primera línea–, aseguró ayer que «el cierre del puente atiende a intereses creados; ya el Cabildo le dijo al ayuntamiento que le cedía la carretera de Almáciga y le paga el proyecto, ahora el gobierno municipal quiere hacer el puente nuevo de San Andrés en una zona que es de Mapfre, y no te extrañe que sea a cambio de permisos para facilitar la construcción en Las Huertas; esto no es casual», cree Ignacio del Castillo.

Según se conoció la tarde del viernes que el Ayuntamiento de Santa Cruz decidió cerrar el puente, Marcos Cova, de la asociación de vecinos El Pescador –de San Andrés–, dijo que «por lo que entiendo clausuran el tráfico sin haber montado la alternativa militar u otras porque deben haber visto algo realmente grave; si no, hubieran esperado». A Cova se pregunta si los militares no tienen capacidad para una situación urgente, máxime cuando son profesionales, y no de reemplazo como ocurría en el pasado. Eso sí, desde la asociación confirman que los militares realizaron mediciones el viernes y ayer volvieron a la zona donde está previsto que se instale desde mañana su plataforma como se hace constar en la señalización horizontal por obras que impide el estacionamiento en la zona desde las siete de la mañana del lunes para facilitar el operativo.

Jesús Marrero, de Venta Marrero, en Benijo, también se mostró sorprendido por la premura de la decisión y lamentó que no se habilitara una alternativa, «sino que se esperó hasta el final».

«Los negocios de Benijo hemos estado casi dos meses cerrados por el cierre de la carretera de Almáciga por la obra del talud; se abrió el fin de semana pasado y ahora se cierra el puente de San Andrés; nos están matando, porque encima coincide con el fin de semana, que es cuando viene la clientela a la zona», añade.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Afur, Goya Alonso –otra referente de participación ciudadana en la zona–, prefirió la cautela y no entrar a valorar la situación, entre otras cosas, «porque ni te avisan cuando se toman decisiones como esta. Solo estamos aquí para que los guardamontes nos denuncien cuando nos ven mover un bloque».

José Ramón Castellano Viñas, del Roque de las Bodegas, recordó que «el 28 de mayo, en la reunión de San Andrés, yo propuse el puente junto al centro de salud y el alcalde dijo que al día siguiente hablaba con el jefe de la Zona Militar de Canarias. Ahora, un mes más tarde, ¿dicen que el puente construido en 1935 está en malas condiciones? Demuestra el desafecto que tiene el ayuntamiento por Anaga Norte; razón tiene Luján González, de la Voz del Valle, quiere separarse y recuperar el ayuntamiento propio para Taganana».

Fuentes municipales insistieron que el cierre del puente se adelantó tras verificarse el mal estado de la plataforma incluso después del segundo informe. «Se intensificaron desde el lunes pasado los contactos con los militares y mañana comenzará el montaje de su plataforma», reiteran.