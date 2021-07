El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, formado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y la edil de Ciudadanos (Cs) Evelyn Alonso, aprovechó ayer la presentación del balance del primer año de su gestión municipal, que calificaron de «positiva» porque «ha estado centrada en las personas y en la defensa de empresas y autónomos», para invitar a la «otra» concejala de Cs, Matilde Zambudio, a sumarse al pacto de la capital chicharrera.

En concreto, fue el edil de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra (PP), quien apuntó que «la otra edil de Cs, que es quien falta aquí, puede incorporarse cuando quiera a este pacto natural de gobierno que existe en Santa Cruz». Al respecto, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), confirmó que su equipo «está abierto al diálogo con Ciudadanos», aunque admitió que «no tengo ninguna esperanza de que Zambudio vaya a cambiar, pues ella ya eligió estar junto al Partido Socialista (PSOE) y a Unidas Podemos (UP)».

«Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo con cualquier partido, y también con Cs. Pero se ve que Matilde Zambudio está muy cómoda en la oposición, junto al PSOE y a UP. No obstante, si el partido político Ciudadanos quiere hablar con nosotros, estamos dispuesto a ello, y habrá que determinar las condiciones», dijo.

El regidor recordó que en unos días se cumplirá un año del actual mandato. Bermúdez desalojó de la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández tras la moción de censura firmada por CC, PP y la edil Evelyn Alonso, de Cs. Hernández se había convertido en alcaldesa gracias al pacto que estableció el PSOE con los dos ediles de Cs Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, apoyados por UP desde la oposición. Los concejales de la formación naranja fueron expulsados por no cumplir con las entonces directrices de su partido. Meses más tarde, fueron readmitidos tras reconocer que habían desobedecido las órdenes, pero Lazcano abandonó el Consistorio porque «la situación era insostenible» y la relación con su compañera no era precisamente buena.

Cuando llegó Evelyn Alonso (Cs), y aprovechando la debilidad del entonces grupo de Gobierno, formado por el PSOE y la edil Matilde Zambudio (Cs), se firmó la moción de censura, con el objetivo, según indica el actual Gobierno local, «de poner fin a la parálisis que estaba sufriendo Santa Cruz». Alonso fue expulsada de Cs y la justicia suspendió su expulsión, por lo que la formación naranja la readmitió. Sin embargo, Zambudio asegura que la concejala de Seguridad ha vuelto a ser expulsada, aunque esta señala que no se le ha comunicado formalmente. Por lo tanto, ahora mismo, una de las ediles de Ciudadanos forma parte del equipo de Gobierno y la otra se encuentra en la oposición.

Tanto Bermúdez (CC), como Díaz Guerra (PP), Alonso (Cs) y el portavoz de CC, Juan José Martínez, que también participó en la rueda de prensa de ayer, defendieron que era necesario que Santa Cruz contase con una alternativa de gobierno, «con un proyecto político centrado en las personas, en las empresas y en los autónomos, que hiciese una buena gestión ante la crisis sanitaria del coronavirus Covid 19, huyendo de la izquierda más sectaria».

En este sentido, recordaron los principales hitos de este primer año, como la declaración de la Emergencia Social en el municipio; el aumento de la inversión para familias vulnerables, pues «solo en nueve meses se han gestionado más de 61.000 ayudas por ocho millones»; la creación de la Mesa de Reconstrucción Social y Económica; las medidas de bonificación fiscal para empresas y autónomos; las terrazas exprés; los Bonos Consumo, o la autorización de doble licencia para que los locales de ocio pudiesen abrir durante el día como cafeterías.

El equipo de Gobierno aseguró que seguirá priorizando las personas, la reactivación económica y la generación de empleo, «y mantendremos una presión fiscal baja». «En los próximos meses, cuando consigamos la inmunidad de grupo, tenemos que dar el do de pecho para lograr la recuperación de nuestro municipio», indicó el alcalde, quien destacó que en Santa Cruz más de 300 empresas han logrado sobrevivir a las restricciones causadas por la pandemia. Este aprovechó para señalar que «las cosas irían mejor si el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife también estuvieran a la altura».

Con respecto a las próximas iniciativas, el Gobierno local destacó la aprobación del Plan General (PGO), que «incluirá suelo para 5.000 nuevas viviendas»; la nueva comisaría de la Policía Local en Cabo Llanos y el aumento del número de agentes; la creación de una gran instalación deportiva al aire libre en la playa de Las Teresitas; la colocación de cámaras en las playas y la ampliación del servicio de socorrismo para cubrir también el Muelle de Añaza y el frente marítimo de San Andrés; la puesta en marcha del «mayor y mejor calendario de actividades de dinamización en la calle»; la rehabilitación de más de 1.000 viviendas; el desmantelamiento de la Refinería; y los 191 proyectos que se presentarán a los fondos europeos para conseguir más 600 millones de inversión y la generación de más de 8.000 empleos.