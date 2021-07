Técnicos de Viviendas Municipales y de la Gerencia de Urbanismo trabajan desde primera hora de la mañana en el edificio de Las Retamas, en el distrito de Ofra, que fue desalojado la pasada noche tras ceder el suelo del bajo, que cayó a una profundidad de tres metros, presumiblemente por una fuga de agua. Los técnicos elaborarán un informe en el que se detallará el estado de la estructura del edificio para saber qué tipo de actuaciones se deben realizar y si es factible que los inquilinos puedan volver a sus casas con todas las garantías lo antes posible.

"Será necesario apuntalar algunas zonas del edificio y todo hace indicar que los vecinos no podrán regresar a sus viviendas, al menos, esta próxima noche", ha indicado el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, esta mañana.

El concejal de Hacienda y Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, ha confirmado este extremo en su cuenta de Facebook en la que señala el "gran trabajo" desplegado anoche por el acalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, así como de "los concejales de Distrito, Urbanismo, Seguridad y Servicios Sociales" con una intervención rápida y coordinada para atender a los vecinos afectados. Asimismo, señala que "Desde primera hora los técnicos de Viviendas Municipales se han puesto a disposición del área de Urbanismo para cualquier intervención o asesoramiento que requieran".

Un estruendo alertó en la tarde del miércoles a los vecinos del bloque 102 de la calle Hermano Pedro, en el barrio de Las Retamas, en el distrito de Ofra, del hundimiento del piso del local donde los residentes celebraban sus reuniones. Al acceder al interior se encontraron todo anegado de agua, al parecer por la rotura de una tubería. Sobre la marcha, el presidente de la comunidad de vecinos, Quico Pérez, se puso en contacto con la concejala del distrito Ofra-Costa Sur, Gladis de León, para informarle de la situación que afectaba a este inmueble de promoción privada que fue construido a comienzo de la décadas de los años setenta.

La edil de zona, a su vez, puso los hechos en conocimiento del alcalde, José Manuel Bermúdez, quien requirió sobre la marcha que el área de Urbanismo que dirige Carlos Tarife se personara en el lugar para investigar la naturaleza de los hechos, a la vista de las fotografías que los vecinos les remitieron. Tras una primera inspección, los técnicos recomendaron proceder al desalojo inmediato de las 48 familias que residente en este edificio, de ocho pisos de alto, con seis viviendas por planta.

Junto al alcalde y los concejales de distrito, Seguridad Ciudadana, Urbanismo y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), poco antes de las diez de la noche trasladaron efectivos de la Policía Municipal, así como Bomberos y Protección Civil, que colaboraron en las tareas de desalojo de las familias. De forma inmediata, el cura escolapio Antonio Gómez, párroco de la iglesia vecina del edificio afectado desde hace 29 años, procedió a abrir el templo para dar cobijo a los afectados.

A las once de la noche, una segunda inspección de una técnico municipal de Urbanismo confirmó a las autoridades y a los vecinos que el desplome del piso no era tan grave como se temía inicialmente, si bien se mantuvo el operativo inicial para proceder al desalojo total de las 48 familias a la espera de que hoy se realice una nueva investigación y se concluyan las causas y se adopte con garantías la decisión sobre si se permite el regreso o no.