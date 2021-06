La indignación fue la sensación general que reinó ayer entre los vecinos de San Andrés que tardaron hasta tres cuartos de hora en acceder a sus viviendas, cuando regresaban de hacer gestiones ‘en Santa Cruz’ y se encontraron los accesos a la playa de Las Teresitas desbordados por vehículos, que sobre las 11:30 horas hacían cola desde el Instituto Oceanográfico para disfrutar de un chapuzón, aprovechando el buen tiempo, no en balde se trata del primer fin de semana tras la llegada del verano.

Unos minutos después, a las 11:50 horas, la Policía Local comunicaba en su cuenta oficial en Twitter el cierre de los aparcamientos, tanto en Las Teresitas como en Las Gaviotas, porque el alto grado de ocupación.

Kiara de la Rosa, vecina de El Regente –en las medianías del barranco El Cercado–, afirmó: «Esto es de vergüenza. Las medidas que se anuncian deberían llevarse como mínimo a la realidad y no dejarla en titulares de periódicos: se han anunciado cámaras, carril bus... Y los afectados, como siempre, son los negocios y quienes vivimos en el pueblo, gente que salen de trabajar en horario partido y que no pueden volver a su casa porque si les coge la cola no tienen tiempo para almorzar y regresar a su puesto de trabajo. Otros van a visitar a sus familiares y no tienen donde aparcar», se lamenta.

Por otra parte, Marcos Cova, dirigente de la Asociación de Vecinos El Pescador mostró su agotamiento, y hasta abatimiento, porque después de dos años para rehabilitar y colocar el barco ‘El Corbeta’ frente al viejo Castillo y... ayer vio cómo los vehículos invadieron el jardín para aparcar sin respetar la prohibición, poniendo en peligro la embarcación. «Se lo hemos dicho al Consejo Insular de Aguas y no se hace nada».