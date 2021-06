El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife elaborará un «mapa de alumbrado público seguro» para identificar los «puntos oscuros» que existen en la ciudad, con el objetivo de subsanar las deficiencias lumínicas detectadas con la máxima celeridad.

Así se acordó ayer en el pleno del Consistorio chicharrero, tras aprobarse por unanimidad la moción presentada por el edil socialista Florentino Guzmán Plasencia, quien, además, solicitó que dicho mapa se lleve a cabo «contando con las aportaciones de los técnicos municipales y posibilitando la participación directa de la ciudadanía, de las asociaciones de vecinos, de mayores, de mujeres y otros colectivos sociales».

El concejal responsable del área de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, del Partido Popular (PP), aplaudió la iniciativa del edil socialista y anunció que el grupo de Gobierno (formado por Coalición Canaria, PP y la edil de Ciudadanos Evelyn Alonso) introducirá en los pliegos del nuevo contrato para el mantenimiento del alumbrado público de la capital, que «sacaremos a licitación en breve», la elaboración del citado mapa.

«Es cierto que en Santa Cruz no tenemos un mapa de este tipo. Sí contamos con un estudio de intensidad lumínica, pero no cubre el punto de vista de la seguridad. Ya no nos da tiempo de encargar este trabajo a la empresa que actualmente gestiona el mantenimiento del alumbrado público, cuyo contrato finaliza en breve, pero sí incluiremos la elaboración del mapa en los pliegos del nuevo contrato, que sacaremos a concurso en unas semanas. Sin duda, se trata de una iniciativa muy interesante», manifestó el también primer teniente de alcalde.

Por su parte, el edil socialista Guzmán Plasencia señaló, durante la defensa de su moción, que la situación excepcional que «vivimos en la actualidad debido a la pandemia del Covid 19» ha provocado, entre otras cuestiones, una restricción de las actividades que con carácter general puede realizar la ciudadanía, «por lo que el espacio público se ha convertido en una de las pocas opciones de esparcimiento y socialización». En este sentido, añadió, «hemos podido comprobar en los últimos meses cómo se producen aglomeraciones en determinados espacios de Santa Cruz, si bien, a su vez, hay determinadas zonas, incluidos parques, que son menos transitadas por diversos motivos, y uno de ellos es, sin duda, la escasa o deficiente iluminación».

Por ello, comentó Guzmán Plasencia, «para tener una ciudad más segura y habitable, es necesario elaborar un mapa de alumbrado público seguro, que debe concebirse como un documento dinámico y adaptable a las necesidades sociales de cada momento». Y este mapa, destacó, «debe tener como objetivo la subsanación inmediata de las carencias lumínicas detectadas», para que la población pueda pasear o practicar deporte con total tranquilidad.