¿Es cierto que han vuelto a expulsarla de Ciudadanos (Cs), a pesar de que el Juzgado suspendió su primera expulsión y la formación naranja aceptó dicha decisión?

Ciertos cargos del partido han dicho que se me ha vuelto a abrir un expediente de expulsión, pero a mí no se me ha notificado nada oficialmente. Por lo tanto, de momento sigo siendo miembro de Ciudadanos de pleno derecho.

¿Si se le notifica, volverá a acudir a los tribunales?

Por supuesto, no me va a temblar el pulso a la hora de volver a defender mis derechos.

¿Cómo es actualmente su relación con el partido?

La verdad es que, a nivel interno, mi relación con diferentes compañeros es muy buena, tanto a nivel insular como nacional. No me siento sola. Ciudadanos no son Enrique Arriaga y Matilde Zambudio. Con ellos las cosas no están bien, pero porque tampoco han dado pie a intentar solucionar la situación conmigo. Le pido a Arriaga, como coordinador general de Cs, que se centre en apaciguar los temas internos de Cs. Parece que le preocupa más lo que puedan pensar sus socios en el Cabildo, el PSOE y Podemos, que relanzar el partido internamente. Y Zambudio debería de dejar de sentirse tan cómoda junto al PSOE y Unidas Podemos en la oposición del Ayuntamiento para empezar a pensar en Santa Cruz, votando a favor de lo que esta ciudad necesita. A ambos les insto a ser más prudentes a la hora de dar ciertas declaraciones sobre mí, como que no quiero estar en Cs o que solo me mueven motivos económicos. Los he denunciado internamente en el partido por medio de los canales correspondientes. Estoy a la espera de que Cs responda. Ellos dicen que yo he cometido una falta muy grave porque, según aseguran, me he saltado la disciplina de voto. Pues igual de grave es que se hable mal de un compañero, algo que Zambudio ha hecho hasta en la web oficial del partido.

¿Con todo lo que ha ocurrido, quiere usted seguir en Cs?

Pues claro que quiero seguir en Ciudadanos. Formo parte de este partido desde 2014 y creo en sus ideales y valores. Yo continúo en la misma línea que cuando empecé. Precisamente por eso apoyé la moción de censura en Santa Cruz, presentada por CC y PP, contra la socialista Patricia Hernández.

¿Y si tiene apoyo a nivel nacional, por qué no se hace nada?

Yo tengo mucho apoyo interno del partido y hablo con cargos electos de toda España. Me dicen que continúe hacia delante, que yo soy la referencia de Ciudadanos en Canarias. Con respecto a su pregunta, para eso están los estatutos y por eso he puesto la denuncia de manera interna en el partido contra Arriaga y Zambudio. Cs debería preguntarse qué es lo que está sucediendo en Canarias. Yo estoy dispuesta a levantar el partido, pero no a costa de contentar al Partido Socialista y a Podemos.

¿Hay novedades con respecto a la denuncia que presentó ante los tribunales por amenazas, a raíz de la cual se está investigando a tres personas, una de ellas relacionada con las juventudes del Partido Socialista?

Yo ya he ratificado la denuncia, porque quiero llegar hasta el final. Ahora tendrán que declarar los tres investigados y estoy a la espera de que se celebre el juicio. Confío en que se haga justicia, porque me han dicho de todo y he recibido amenazas de muerte. Y hasta me he llevado insultos de la oposición en el Ayuntamiento porque me habían puesto escoltas.

"La Unipol no va a desaparecer"

¿Por qué cree que tiene tantos enemigos?

No lo sé. Estoy sufriendo un acoso y una persecución personal que no tiene explicación. Con respecto a las malas relaciones con Zambudio y Arriaga, será porque saben que yo no voy a gobernar con el PSOE ni con Podemos. Precisamente por esto, ellos fueron expulsados de Cs en un principio. Tuvieron que llegar a un acuerdo con Cs, admitiendo que se habían saltado la disciplina de voto, para que fueran readmitidos. Yo no tengo que admitir que me salté la disciplina de voto. Al apoyar la moción de censura de CC y PP en Santa Cruz, yo hice lo que mi partido decía en 2019. Tenemos que gobernar con personas que den un proyecto estable; primero, con nuestro socio preferente, que es el PP, y segundo, con quien ganó las elecciones, que en la capital fue CC. Zambudio no fue capaz de tener los votos suficientes como candidata para conseguir grupo propio en el Consistorio, y por eso estamos en el Grupo Mixto. Dicen que el objetivo era quitar a los nacionalistas. A ver señores, así no se gobierna una ciudad. Lógicamente, todos salimos a ganar a CC, pero no fue así. Ganó en todos los distritos y lo que teníamos que hacer era sentarnos para ver qué opción permitía un gobierno más estable. Pero ellos pactaron con PSOE y Podemos, y por eso fueron expulsados. Ahora toca mirar hacia delante y trabajar por Santa Cruz. Zambudio no me puede decir que vote algo que va en contra de lo que es bueno para esta ciudad. Me da la sensación de que me piden que vote para bloquear a CC. Pues que no cuenten conmigo, porque primero están este municipio y sus habitantes.

¿Qué ocurrirá con la portavocía del Grupo Mixto?

Yo tengo el mismo derecho que Zambudio a ser la portavoz del Grupo Mixto en Santa Cruz. Y por esta razón, la pedí. El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), solicitó dos informes y, finalmente, me la concedió. Zambudio acudió al Juzgado y este aceptó la medida cautelar. Yo he recurrido y estamos esperando a que la justicia conteste. Seguiré defendiendo mis derechos. Por cierto, le he pedido a Zambudio que me enseñe las cuentas del Grupo Mixto, pues quiero saber en qué se ha gastado el dinero. Aún no me ha contestado.

Además de la tensa relación con su compañera de partido en el Ayuntamiento chicharrero, actualmente tiene usted otros quebraderos de cabeza, como la desaparición de la Unipol, el déficit de policías locales, las colas en Las Teresitas por el cierre del primer carril, o la finalización del contrato del servicio de socorrismo de las playas.

En primer lugar, la Unipol no va a desaparecer. Una vez que tengamos la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la Policía Local, esta unidad volverá a tener agentes. Con respecto al déficit de policías, es cierto que faltan unos 120 efectivos para cumplir el ratio, pero convocaremos plazas año por año. El asunto de la colas de la playa de Las Teresitas, y de los aforos y aparcamientos también en el resto de las zonas de baño de la capital, lo resolveremos con las cámaras que muy pronto estarán activas. Los ciudadanos sabrán antes de salir de casa, a través de internet, con qué se van a encontrar. Asimismo, para Las Teresitas estamos preparando un proyecto para volver a abrir el denominado carril 0, pero compatibilizándolo con el paso de peatones. Y por último, ya hemos llegado a un acuerdo con Cruz Roja para prorrogar el contrato de socorrismo hasta octubre. De forma paralela, estamos trabajando en la nueva licitación, que se sacará en breve. El nuevo servicio de socorrismo para las playas de Santa Cruz de Tenerife, que estará listo para el próximo verano, contará con más presupuesto, pasando de 700.000 a más de un millón de euros, e incorporará nuevas zonas de baño, el muelle de Añaza y el frente marítimo de San Andrés.