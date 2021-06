El concejal de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, anunció que mañana mismo preparará una visita junto a técnicos de su departamento, la dirección facultativa de la obra de rehabilitación que se ha ejecutado en el bloque 2 de la calle Pedro Bernardo Forstall, en Salud Alto, así como personal de la contrata que ejecutó entre junio de 2019 y febrero de 2020 para comprobar in situ las humedades que denuncian los vecinos que les han aparecido después de las fuertes lluvias del 25 de febrero, tras las fuertes lluvias registradas en la capital.

Martínez explicó que «el presupuesto de este ARRU no alcanzó para cambiar la carpintería de aluminio que, a juicio de los técnicos, es el motivo de las humedades y unas fisuras que se van a corregir».

En una información publicada en la edición de ayer, tanto la presidenta de la comunidad de vecinos como una propietaria del 5D, en particular, denuncia que el agua se les cuela por las solanas, cosa que no ocurría, a la vez que en la habitación de matrimonio del 5D algo que no sucedía antes de la actuación que se hizo dentro del programa municipal de Ayudas para la Rehabilitación y Renovación Urbana (ARRU).

«Tras las obras han aparecido desperfectos que antes no teníamos; costó 221.000 euros de los que cada uno tuvimos que aportar 1.375. Fui al banco y pedí una tarjeta y negocié un pago mensual de 50 euros. No hay derecho que estemos viviendo esta situación porque me parece que más que una rehabilitación esto es un fraude», explica Walkiria Melián, la propietaria del 5D.