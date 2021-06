La concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, Rosario González (CC), exige al Cabildo que pida perdón a los afectados por los «bonos defectuosos de Titsa». «Estos, que son ciudadanos en situación de vulnerabilidad y por eso reciben estos bonos de transporte, han tenido que bajarse de la guagua y explicar su situación. Asimismo, el Cabildo debe disculparse porque dicha institución se ha mostrado incapaz de diferenciar los bonos por ella emitida con los de este Consistorio», ha comentado Rosario González.

La concejala afirma que «el Ayuntamiento lo que ha hecho es atender a las personas y familias afectadas, tratando de solucionarles el problema, pero nos topamos con que durante el periodo de entrega de los citados bonos, los usuarios ya los devolvían, ya que afirmaban que no funcionaban y que en Titsa no se los cambiaban por otros». Argumenta que «ante el elevado número de quejas, se devuelven 1.174 bonos al Cabildo, que no pueden ser restituidos puesto que la subvención de la que parten ya había sido justificada en cuantía de 2.062 bonos, habiendo finalizado el plazo de justificación de la misma».

Sin embargo, el portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, ha señalado que la que debe pedir perdón es la propia edil de Acción Social «por las falsas acusaciones realizadas al Cabildo». «El propio personal del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) ha reconocido que el problema es municipal y no de la Corporación insular», ha indicado José Ángel Martín.