El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz y edil de Urbanismo, Carlos Tarife, asegura que, «ahora mismo, el gran objetivo de la capital debe ser sacar adelante su Plan General de Ordenación (PGO) lo antes posible», porque si no es así, «la capital sufrirá un importante retroceso económico en los próximos años». Asimismo, señala que otro reto de Santa Cruz debe ser mejorar y recuperar su litoral.

En 2017 se convierte en edil del Ayuntamiento de la capital, sustituyendo a Carlos Garcinuño, y pasa a formar parte del equipo de Gobierno, por el pacto establecido entre CC y el PP. Asume usted una de las áreas más complicadas del Consistorio, la de Urbanismo. En este mandato, se vuelve a repetir la historia, aunque con un preámbulo bastante diferente. En esta ocasión, no hubo acuerdo previo pero sí moción de censura posterior para desalojar a la socialista Patricia Hernández. ¿Cómo va esta relación entre CC y PP sin flechazo y por conveniencia?

Creo que nuestra relación es buena. En esta ocasión nos unió un objetivo común, cambiar un gobierno, el de la socialista Patricia Hernández, pues este fracasó por completo en Santa Cruz. Además, se había establecido un pacto antinatura con los dos ediles de Ciudadanos, Juan Ramón Lazcano y Matilde Zambudio, que estaba prohibido por la propia formación naranja. Es cierto que esta vez el acuerdo entre CC y PP no salió de una negociación tras las elecciones, de sentarnos a hablar para formar equipo de Gobierno, sino de una circunstancia posterior, a la que había que dar solución. Con la dimisión de Lazcano y la llegada de Evelyn Alonso tuvimos la oportunidad de enderezar la ciudad y así lo hicimos. Yo calificaría la relación entre CC y PP, y con Alonso, de buena, a pesar de ser partidos con visiones de la ciudad diferentes.

¿Mantiene usted que no ha surgido ningún roce, que no ha habido discrepancias?

Discrepancias no ha habido ninguna. Yo noto bastante respeto por parte de nuestros socios de Gobierno hacia las actuaciones que se llevan a cabo desde las áreas del PP, es decir, desde Urbanismo, que dirijo yo; desde Servicios Públicos, de la que se encarga Guillermo Díaz Guerra, y desde Deportes, que dirige Alicia Cebrián. Es cierto que con el día a día puede surgir algún roce por cuestiones de agenda o eventos. Pero más allá de una relación que hay que ir puliendo a diario, no hay grandes problemas.

¿Pero, como portavoz adjunto del PP, existe algún asunto en Santa Cruz al que usted cree que se le debería dar más empuje desde el Ayuntamiento?

Creo que la recuperación y la mejora del litoral de Santa Cruz debe convertirse en un asunto absolutamente prioritario. La gran apuesta de futuro del PP con la ciudad será precisamente el litoral. Siempre me pongo en la piel del turista que se aloja en un hotel de la capital y que quiere darse un chapuzón en el mar. Debemos reconocer que este se encuentra con bastantes dificultades. Tenemos Las Teresitas, que se merece ser una playa mejor, con iluminación, un paseo y más servicios, en la que intervendremos cuando se apruebe el Plan General de Ordenación (PGO). Valleseco tendrá una zona de baño digna, cuyas obras comenzarán el jueves. El Puerto también ha dicho que está dispuesto a desafectar y a entregar el Muelle de La Hondura para otra zona de baño. Pero esto no es suficiente. Por eso, desde Urbanismo hemos apostado por mejorar el litoral de Añaza y el frente marítimo de San Andrés, encargando anteproyectos que doten a estas zonas de atractivos accesos al mar. Por otro lado, creo que debemos intentar que la Autoridad Portuaria también en un futuro desafecte toda la Dársena de Los Llanos y se la entregue a Santa Cruz, desde el Cabildo hasta el Auditorio, porque esta es otra gran manzana de acercamiento de la ciudad al mar, además del Muelle de Enlace, frente a la plaza de España.

¿Está sugiriendo, entonces, que el Puerto entregue a Santa Cruz, además del Muelle de La Hondura, la Dársena de Los Llanos para que el centro de la ciudad tenga una gran playa, de la que, por cierto, no es la primera vez que se habla?

Hablo de actuaciones también en la Dársena de Los Llanos que nos acerquen al litoral y que incluyan zonas de acceso al mar, como lo que ocurrirá en Valleseco; negocios de restauración; zonas verdes; hoteles... El Ayuntamiento y el Puerto deben sentarse a hablar de este asunto para planificar la entrega de este ámbito a la ciudad. Nosotros somos conscientes de que el litoral es el gran déficit que sufre la capital tinerfeña y en esto tenemos que trabajar los próximos años.

Para lo que el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, sí ha logrado ya un acuerdo, en este caso con Cepsa, es para el desmantelamiento de la Refinería, para que ese suelo se devuelva a Santa Cruz. Los trabajos comenzarán en 2022. El consejero de Transición Ecológica, el socialista José Antonio Valbuena, ha advertido de que no se puede vincular una operación urbanística con la salida de la Refinería de la capital y ha manifestado que Cepsa debe asumir todos los costes de la misma. Asimismo, ha asegurado que ha sido el Gobierno de Canarias el que ha desbloqueado y desenmarañado esta actuación, lo que no ha sentado demasiado bien a Bermúdez.

No me quiero enfadar ni con Valbuena, ni con Patricia Hernández ni con Bermúdez. Le pido a CC y al PSOE que abandonen este enfrentamiento tipo Pimpinela por la Refinería. Esta pelea entre formaciones políticas para ver quién le pone el nombre a la parcela no tiene sentido. El desmantelamiento de la Refinería es lo que es; un suelo industrial que va a transformarse en ciudad mediante un acuerdo público-privado. La Refinería es dueño único del terreno. Hará las sesiones urbanísticas obligatorias para dotaciones públicas pero tiene derecho a explotar todas las zonas residenciales y turísticas.

Como edil de Urbanismo tiene la responsabilidad de aprobar el nuevo PGO, tras la anulación del de 2013. ¿El hecho de que ahora la ciudad tenga un planeamiento de 2005, está teniendo consecuencias para la inversión?

Ahora mismo el gran objetivo de Santa Cruz debe ser sacar adelante su nuevo PGO, porque es el documento que servirá de base para hacer crecer esta ciudad, para generar economía y empleo. Y la verdad es que en esto todos los partidos políticos del Ayuntamiento estamos de acuerdo. Todos somos conscientes de que si no aprobamos pronto este plan, Santa Cruz sufrirá un retroceso económico importante en los próximos años. Y es que ahora mismo tenemos un documento antiguo con usos antiguos, con un contenido técnico difícil de manejar. Necesitamos una herramienta más moderna, más dinámica y más flexible para favorecer la inversión en la ciudad. La previsión es que esté aprobado en 2023.

¿Le gustaría ser alcalde?

Para cualquier persona que acceda a una lista y se convierta en concejal, ser alcalde de su municipio es de las máximas ilusiones. Primero tendré que ser el candidato del PP a la Alcaldía. Yo en política no tengo mayor aspiración que Santa Cruz. Pero soy un afiliado más del PP y estoy a disposición de lo que la organización estime oportuno. No me gobierno solo.

¿Pactaría con cualquier partido para lograr la Alcaldía?

Nuestro objetivo para 2023 es conseguir la mayoría suficiente para no tener que pactar con nadie. Pero si hablamos de pactos, el PP en Santa Cruz seguramente es la única formación política que frenaría el avance de la izquierda. No sé si CC puede decir lo mismo. Nosotros tenemos claro que no somos socios de la izquierda.

¿Y de Ciudadanos?

A Ciudadanos solo le falta saber cuándo desaparece.

¿Está el PP en Tenerife, tras el incontestable triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid, algo más motivado?

El partido en Tenerife se ha renovado. Manolo Domínguez es una figura muy consolidada y ahora también contamos con Emilio Navarro, quien nos ha dado un empuje que era necesario. Tras la ola Ayuso, tanto en Tenerife como en Canarias, el PP no se puede dormir mirando las encuestas. No se trata solo de coger la ola, sino también de saber surfearla, sobre todo teniendo en cuenta que estamos teniendo el peor Gobierno de Canarias, en la peor circunstancia social y económica. Con el PSOE solo tenemos un panorama desolador.

¿Es José Manuel Bermúdez (CC) un buen alcalde?

Mejor alcalde sería alguien del PP. Pero si me pregunta si es mejor que Patricia Hernández, entonces le dijo que sí. Evidentemente, no es el regidor que desea el PP, a no ser que le dé por afiliarse al partido.