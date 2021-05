Ante el déficit de policías locales que sufre el municipio de Santa Cruz, el pleno del Ayuntamiento aprobó ayer una moción institucional, propuesta por Unidas Podemos (UP), para «aumentar año por año el número de agentes hasta lograr la ratio de 2,1 efectivos por cada 1.000 habitantes, así como para incrementar la cantidad de policías destinados a patrullar las calles de la ciudad». En la actualidad, la Policía Local chicharrera cuenta con 314 agentes, pero debería tener 433, por lo que existe un déficit de casi 120 efectivos.

En este sentido, el Gobierno local (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) ha anunciado que una vez que se negocie y apruebe la Oferta de Empleo Público 2021, «lo que está previsto que ocurra próximamente», se llevará a cabo una nueva convocatoria de plazas de policía, «con al menos 34 plazas». La intención del Consistorio es que dicha convocatoria se produzca este mismo año.

En cuanto a las Ofertas de Empleo Público de los próximos años, y con el objetivo de cumplir el acuerdo plenario, «la Corporación local también incorporará a las mismas nuevas plazas de policías locales, teniendo en cuenta el máximo que legalmente se permita, en función de lo que establezca cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado».

Desde las áreas de Seguridad y de Recursos Humanos, que dirigen las ediles Evelyn Alonso (Cs) y Purificación Dávila (CC), se recuerda que, además, en la actualidad, se encuentra en marcha un proceso selectivo para la cobertura de 38 plazas de policía, aunque solo se incorporarán como máximo 34, que es el número de aspirantes que hasta ahora ha superado todas las pruebas. Está previsto que los aspirantes seleccionados puedan incorporarse como funcionarios en prácticas en la Academia de Seguridad en septiembre.

En la moción presentada por la edil de UP Dolores Espinosa y que finalmente se convirtió en institucional, aprobándose por unanimidad, se alerta de que «Santa Cruz cuenta hoy con menos policías que hace 18 años (314 frente a 327), cuando se cifraron las necesidades que tenía el municipio en materia de seguridad».

Asimismo, Espinosa muestra su preocupación ante el hecho de que, del total de la plantilla, un centenar de efectivos no patrullen las calles por estar asignados a funciones administrativas. «A esto se suma el número de policías que se jubilan cada año y los que son escoltas», dice.

Por ello, la moción aprobada ayer también incluye la realización de «convocatorias anuales de plazas de reposición» y el acuerdo para dotar al área de Seguridad de personal de Hacienda, Patrimonio y Recursos Humanos como apoyo en tareas administrativas.

Sin Unipol, a partir del 1 de junio

Mañana «finaliza la comisión de servicios forzosa de los funcionarios asignados a la Unipol, por lo que, a partir del 1 de junio, dichos policías pasan a a los grupos operativos». Así se establece en una orden firmada ayer en el área de Seguridad, revelada durante el pleno por el edil socialista Florentino Guzmán. Como ya adelantó EL DÍA, la falta de acuerdo con los sindicatos y la ejecución de tres sentencias han obligado al Consistorio a recolocar a los 26 agentes de la Unipol hasta que se resuelva el conflicto. La oposición (PSOE, UP y la edil de Cs Matilde Zambudio) denunció que el Gobierno local (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) «haya dejado a Santa Cruz sin Unipol, por lo que ya no los veremos más, a no ser que a los de Protección Civil se les vista de negro». Sin embargo, las ediles de Seguridad y Recursos Humanos, Evelyn Alonso (Cs) y Purificación Dávila (CC), aclararon que la «Unipol no ha desaparecido» y que «se está trabajando en la nueva relación de puestos de trabajo (RPT)».