El Ayuntamiento de la capital, en el caso de que finalmente «haya condena», reclamará las indemnizaciones que correspondan a la multinacional Sacyr Vallehermoso, socio mayoritario de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife). Así lo aseguró ayer durante el pleno el concejal de Presidencia, el nacionalista Alfonso Cabello, refiriéndose a la causa abierta en el juzgado por los pagos supuestamente irregulares de Emmasa a Sacyr.

De esta manera, Cabello defendió, ante una moción presentada por el portavoz de Unidas Podemos (UP), Ramón Trujillo, la decisión del Ayuntamiento chicharrero de personarse como actor civil en las diligencias previas abiertas en el juzgado por dichos pagos, a raíz de la denuncia que presentó en su momento UP. Y es que Trujillo reprochó al Gobierno local (formado por CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) que no se haya personado como acusación particular, «dada la condición de esta Corporación como víctima-perjudicada por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación que son objeto de investigación judicial».

Alfonso Cabello quiso dejar claro que han sido los Servicios Jurídicos municipales los que han establecido que el Ayuntamiento debe personarse como actor civil. Por lo tanto, añadió, «el Consistorio se personará en el juicio y lo hará para poder ejercer acciones civiles y poder reclamar indemnizaciones si hay condena». Emmasa estaba entregando unos 2,3 millones de euros al año a Sacyr, en concepto de canon por el uso de la red municipal.