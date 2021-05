El edil de Presidencia en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el nacionalista Alfonso Cabello, asegura que el proyecto estrella de este año en la capital, los Bonos Consumo, «está siendo todo un éxito». Señala que estos «son la vacuna para las empresas y para la economía del municipio ante una crisis que ni el Gobierno canario ni el Cabildo han sabido afrontar». El Consistorio prepara ya una segunda fase de la iniciativa.

Para el Gobierno local del municipio chicharrero, la iniciativa de los Bonos Consumo es el proyecto estrella de este año. El de Santa Cruz ha sido el primer ayuntamiento de Canarias que ha apostado por esta iniciativa, la cual sí se está llevando a cabo en diferentes puntos de la Península. ¿Se están cumpliendo las expectativas puestas en esta medida?

Los Bonos Consumo de Santa Cruz están siendo un éxito. A día de hoy, se han vendido más de 4.500 vales, de los cuales ya se han canjeado en los establecimientos en torno a unos 2.500. Aprovecho para recordar que se ofrecen tres tipos de bonos. El valor del Bono Comercio es de 15 euros; el de Restauración, 10 euros, y el de Turismo y Ocio, 30 euros. Pero el consumidor solo tendrá que pagar la mitad a la hora de adquirirlos, es decir, 7,5, 5 y 15 euros, respectivamente. Los vales se compran a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com y se pueden canjear hasta el 30 de noviembre. Esta iniciativa se ha puesto en marcha de la mano de Fauca (Federación de Áreas Urbanas de Canarias) y el Ayuntamiento ha aportado una subvención de 375.000 euros, que supondrá una inyección económica directa de 800.000 euros en el tejido empresarial del municipio. El proyecto está siendo muy bien valorado tanto por los consumidores como por los empresarios. Incluso, ya hemos recibido llamadas de otros ayuntamientos de Canarias, y de Cabildos, interesándose por esta iniciativa. Es el caso, por ejemplo, de los consistorios de La Laguna, Puerto de la Cruz y Teguise, y de las corporaciones insulares de Gran Canaria y Lanzarote. Sin embargo, ni del Cabildo de Tenerife ni del Gobierno canario hemos recibido noticias. De todas formas, llevaremos una moción al pleno para reclamar el apoyo de dichas administraciones y conseguir más financiación para los Bonos Consumo de Santa Cruz.

¿Confía en que el Cabildo y el Gobierno de Canarias participen en esta iniciativa?

Los Bonos Consumo de Santa Cruz son la vacuna para nuestras empresas y para nuestra economía ante una crisis que ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo de Tenerife han sabido afrontar. O se ponen las pilas y apoyan iniciativas como los Bonos Consumo, o el comercio, la restauración y el ocio no levantarán cabeza. La remontada económica no va a llegar a golpe de titulares y propaganda. La pequeña empresa y los autónomos están hartos de anuncios, que ya no se creen, y exigen la aplicación efectiva de medidas, como las consensuadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz con la Federación de Áreas Urbanas. Los ayuntamientos siguen siendo la cenicienta de las administraciones, pese nuestra proximidad con la gente, en apartados como los servicios sociales, las pymes (pequeñas y medianas empresas), los autónomos… Pero el Gobierno de Canarias y el Cabildo no quieren entenderlo y el tiempo se agota. Tienen que entender que el momento de planificar hace mucho tiempo que pasó. Una capital, que ahora mismo tiene más de 27.000 desempleados, no puede seguir esperando, semana tras semana, mes tras mes, a que se tomen decisiones por parte del PSOE.

¿Pero qué es lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pide exactamente?

Instamos al Ejecutivo canario y a la Corporación insular a que se sumen a la iniciativa de los Bonos Consumo y que lo hagan de manera inmediata. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha impulsado este proyecto de manera pionera en Canarias. Se trata de una iniciativa única en las Islas que debe contar con el apoyo del resto de administraciones para que el impacto económico sea mayor. Por ejemplo, la Xunta de Galicia ha destinado unos tres millones de euros a bonos consumo. Y es que se trata de una ayuda directa al sector. Las líneas de convocatorias aquí en Canarias se eternizan en el tiempo y ahogan a los empresarios. La ayuda a través de los Bonos Consumo de Santa Cruz es la mejor manera y la más rápida de incentivar el consumo, de apoyar al sector, y de reactivar nuestra economía. Nunca antes se había impulsado una herramienta tan eficaz. Por lo tanto, no estamos pidiendo dinero para el Ayuntamiento, sino para la Federación de Comerciantes, que es la que ha diseñado el proyecto. El Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife no pueden seguir analizando y estudiando, no hay tiempo para eso. Los tiempos se están pudriendo. Las empresas necesitan respuestas. Nosotros hemos dado un paso al frente; exigimos que otros también lo den.

¿Se plantean una segunda fase de los Bonos Consumo?

La verdad es que ya estamos trabajando en ello. Pondremos en marcha una segunda fase, aunque aún no sabemos cuándo ni con cuánto presupuesto contaremos. Eso sí, habrá mejoras tecnológicas y, aunque mantendremos los tres tipos de bonos actuales, pondremos más el foco en el turístico, de manera que aumente el gasto de los visitantes en la ciudad. Asimismo, queremos llevar a cabo una importante campaña de comercialización de los bonos a nivel regional, para que nos visiten vecinos de otras islas y gasten en nuestro municipio.

¿Cuántas empresas de la capital tinerfeña forman parte ya de este proyecto?

De momento, son más de 200 los establecimientos que se han sumado a los Bonos Consumo, es decir, en los que los vales se pueden canjear. Pero cada día se van incorporando más empresas.

Además de los Bonos Consumo, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha apostado por empezar ya a generar actividad en la calle con distintas acciones, como la feria de atracciones, el escenario para las Fiestas de Mayo, la feria de artesanía, la ruta de la tapa... ¿Está siendo muy difícil poner en marcha estas iniciativas con las restricciones por la pandemia del Covid 19?

Esto que usted dice nos está suponiendo, a este Ayuntamiento y a mí mismo, de manera personal, mucho desgaste. Lo fácil sería no hacer nada, pero eso no es una opción para Santa Cruz, para una ciudad con tantos parados. La directriz del alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en este sentido ha sido muy clara. Tenemos que trabajar para recuperarnos de esta crisis, para que nuestros sectores económicos sean más productivos y competitivos. Lo que no podemos hacer es esperar a que se tomen decisiones desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo; decisiones que, por cierto, nunca llegan. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que en mayo de 2021, todavía no sepamos a qué atenernos con respecto a estas administraciones. Esta incertidumbre es muy mala y dañina para el empleo y para la recuperación económica.

¿Seguirá Santa Cruz generando actividad en la calle?

Por supuesto. El encargo del alcalde es que, desde que se pueda, el municipio de Santa Cruz de Tenerife acoja una eclosión de actividades en las calles, de dinamización. La idea es que todos los fines de semana la gente quiera venir para la capital tinerfeña.