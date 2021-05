Este lunes, arrancará en Santa Cruz el primer periodo de pago voluntario de los impuestos y tasas municipales. ¿El Ayuntamiento ha tenido en cuenta de alguna manera, a la hora de preparar el calendario fiscal de este año, la difícil situación por la que atraviesan numerosas familias chicharreras debido a la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19?

Por supuesto. Por eso, en esta ocasión, los ciudadanos tendrán cuatro meses para abonar sus tributos, en lugar de dos. La campaña comenzará este lunes, 17 de mayo, y finalizará el 17 de septiembre. Dentro de este periodo, los vecinos y empresas podrán cumplir con su obligación cuando crean conveniente. Con motivo de la actual crisis sanitaria, este Ayuntamiento tomó la decisión de ampliar el periodo para el pago de los impuestos municipales, con el objetivo de dar todas las facilidades posibles a los contribuyentes. Para aquellos que tengan domiciliado en sus entidades bancarias el abono de los tributos, los recibos se cargarán hacia el 13 de septiembre. Quiero recordar que la domiciliación es la fórmula más rápida y ventajosa para pagarlos, pues se aplica un descuento del 3%. Cada vez son más los ciudadanos y empresas que optan por esta modalidad. En la actualidad, más de un tercio de los tributos en Santa Cruz están domiciliados.

Exactamente, ¿qué tributos municipales tienen que abonarse en este primer periodo?

Tienen que pagarse el IBI (impuesto de bienes inmuebles) de naturaleza urbana; el IBI de características especiales; el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocido como rodaje; la tasa de recogida de residuos sólidos, para las viviendas, conocida como tasa de la basura; y la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal: vados, reserva de aparcamiento y cajeros automáticos. Ya en el segundo periodo de abono voluntario, a finales de año, se cobrarán el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y la tasa de basura de los negocios, que son los tributos relacionados solo con las empresas.

Usted anunció a principios de este año que el Ayuntamiento de la capital permitiría la posibilidad de establecer un plan personalizado de pagos. ¿En qué consiste? ¿Ha tenido éxito esta nueva medida?

El plan personalizado de pagos es una novedad que hemos implantado este año, también para dar facilidades a los contribuyentes y que el abono de los impuestos sea más cómodo. Este permite a los ciudadanos y empresas que lo soliciten realizar ingresos periódicos a cuenta de la deuda anual estimada, dividiendo el importe total entre el número de periodos, según la modalidad de pago que se elija. En este sentido, se podrá escoger entre la periodicidad de pago mensual, que permite abonar los tributos en 10 meses, entre enero y octubre de cada ejercicio, y la periodicidad de pago trimestral, es decir, en cuatro trimestres. El cargo se efectuará los días 20 ó inmediatos hábiles posteriores de cada mes en ambos casos. Para poder acceder a este plan personalizado, los tributos tienen que estar domiciliados. No se exigen intereses de demora y no se tiene que aportar ninguna garantía. Ya este año lo han solicitado numerosos ciudadanos y empresas. Quienes estén interesados en esta opción pueden pedirla en cualquier momento, aunque ya se aplicaría para el próximo año.

¿Y qué ocurre con aquellas empresas y vecinos que, debido a la crisis, se ven con dificultades económicas para afrontar sus deudas tributarias?

El Ayuntamiento de Santa Cruz es totalmente consciente de las dificultades económicas por las que están atravesando muchas personas y empresas debido a esta crisis. Y por ello, el Consistorio chicharrero permite también la posibilidad de que se aplace o fraccione la deuda. El aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria puede ser de hasta 30 meses. Y a partir de este año hemos incrementado el límite del importe de la deuda por el que el Ayuntamiento exigía aportar un aval o garantía bancaria, pasando de 12.000 a 20.000 euros. Es importante que los ciudadanos o empresas que no tengan dinero para hacer frente a sus impuestos no dejen pasar los plazos, para que no entren en procedimientos ejecutivos ni en embargos. Si el fraccionamiento se realiza para el mismo año de la deuda, no hay coste alguno, pero si se supera dicho periodo, se aplicará un interés del 3,75%. Pero hay que tener en cuenta que esto es mucho menor que el recargo que tendrían que pagar si se pasa a vía ejecutiva, que llega hasta el 20%. De entrada, al día siguiente de la finalización del plazo voluntario de abono de tributos, este recargo ya es del 5%. Insisto en que la población debe saber que si tienen dificultades, existen posibilidades antes de que se llegue a un embargo.

¿Para tramitar todos estos procedimientos, qué tienen que hacer los ciudadanos?

Animamos a la población a que todo lo tramiten a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz, entrando en la web www.santacruzdetenerife.es. Aquí se atenderán todas las dudas y consultas, y se puede solicitar un plan personalizado, un fraccionamiento e, incluso, abonar los impuestos. Para aquellos que prefieran una cita presencial en las oficinas de atención al ciudadano también pueden solicitarla por internet o llamando al 010.

Los contribuyentes que no tengan domiciliado el abono de los impuestos, ¿qué tienen que hacer para pagarlos?

Tienen que hacerlo con las cartas de pago que llegarán a sus domicilios. Mañana lunes empezaremos a enviarlas. Tienen que llegar a todo el mundo, salvo que exista un error en el padrón o se haya producido un cambio de domicilio que no se haya comunicado al Ayuntamiento de la capital. De todas formas, si esta carta no llega o no se quiere esperar hasta que llegue, la misma se puede obtener por internet, en la sede electrónica de la página web del Consistorio, con firma electrónica. Si no se dispone de firma electrónica, aportando los datos de referencia catastral, en el caso del IBI, o la matrícula del coche, para el rodaje, se puede obtener un documento que es suficiente para poder pagar en el banco. Las entidades bancarias colaboradoras son CajaSiete, Caixa, BBVA, Santander y Banca March.

Santa Cruz es la capital de provincia con menor presión fiscal del país. ¿Seguirá el Ayuntamiento bajando los impuestos municipales?

Este Consistorio ha apostado por una política fiscal dirigida a ayudar a las familias y a las empresas, rebajando los impuestos en la medida de lo posible. Además de las bonificaciones existentes, como las dirigidas a familias numerosas, también rebajamos en su momento el rodaje, la tasa de la basura para las viviendas, y el IBI para aquellos inmuebles que utilizaran placas solares, entre otras medidas. Este año decidimos también bonificar en un 50% la tasa de la basura para las empresas, porque creemos que esta es la mejor manera de contribuir a la recuperación económica de nuestra ciudad y al mantenimiento de los puestos de trabajo. Queremos seguir siendo la capital de provincia con la menor presión fiscal, sin poner en riesgo la calidad de nuestros servicios públicos. Con respecto a que sigamos bajando los tributos, puedo adelantarle que trabajamos en distintos escenarios para el próximo ejercicio, pero aún no puedo decir nada. Debemos tener en cuenta que la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno central y por parte del Gobierno canario para hacer frente a la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus Covid 19 hace muy difícil prever una pronta recuperación económica. Por eso, aún no debemos aventurarnos a establecer ninguna otra nueva medida.

¿Cuánto prevé recaudar este año la capital en este primer periodo de pago de impuestos?

Unos 55 millones de euros.