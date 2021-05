El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anunció ayer que ha dado instrucciones para que se elabore un «informe completo sobre el estado en el que se encuentra el denominado edificio Auditorio, ubicado en Cabo Llanos, y sobre las actuaciones que deben acometerse para que se pueda convertir en la nueva comisaría de la Policía Local chicharrera». El regidor ya ha confirmado, tal y como lo anunció EL DÍA a principios de marzo, que este inmueble se convertirá en la sede de toda el área de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento.

Se trata de uno de los dos edificios incluidos en el acuerdo establecido entre la familia del empresario Antonio Plasencia, condenado a prisión por el caso Las Teresitas, y el Consistorio de la capital para recuperar el dinero de la operación de compraventa de la playa. Aunque en un principio no se descartaba la venta de este inmueble, finalmente el Ayuntamiento ha decidido acondicionarlo para que la comisaría situada en el viejo edificio de la avenida Tres de Mayo se traslade a Cabo Llanos. Eso sí, José Manuel Bermúdez ha indicado que la Policía no ocupará todas las plantas del citado edificio, por lo que también se le podrá dar otros usos, «que aún no han sido establecidos».

En concreto, la intención del grupo de Gobierno (CC, PP y la edil de Ciudadanos Evelyn Alonso) es que la futura comisaría, en el edificio Auditorio, cuente con una zona de atención al público; con vestuario y gimnasio para los agentes de la Policía Local; con una sala de control de tráfico; con una sala de comunicaciones y videovigilancia; con una sala de ruedas de prensa; y con garajes, entre otras numerosas dependencias, según ha indicado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, la edil de Seguridad, Evelyn Alonso, destaca que tanto el alcalde como ella llevan meses trabajando en este proyecto, «ya que era una necesidad». «El área de Seguridad y la Policía se merecen tener una sede a su altura. Es una satisfacción poder anunciar al fin que ese proyecto será pronto una realidad».