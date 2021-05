La Policía Local de Santa Cruz ha tramitado, durante la última semana, un total de 74 actas de infracción por incumplimientos de las medidas establecidas para luchar contra la pandemia del coronavirus Covid 19, entre las que destacan sanciones por fiestas ilegales, exceso de aforo, y por no respetar el toque de queda. En concreto, casi un tercio de las multas se refieren a este último motivo.

Precisamente, y a raíz de que el Gobierno canario se haya visto obligado a dejar de aplicar desde el lunes por la noche el toque de queda al no recibir el respaldo judicial para prolongar esta medidas una vez decayera el estado de alarma a nivel nacional, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, hace un llamamiento a la población para que "sea responsable y prudente". Pide a los ciudadanos que sigan observando las medidas de "restricción social, sobre todo aquellas que tienen que ver con la concentración de personas en lugares públicos y privados". "Desgraciadamente, gracias al despropósito y caos jurídico organizado por el Gobierno socialista de Madrid y por el Gobierno canario, a partir de ahora será mucho más difícil luchar contra la pandemia. Ante la irresponsabilidad de estas administraciones, pido la máxima responsabilidad a la población", ha señalado a El DÍA.

En este sentido, la concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, de Cs, quiere recordar a la ciudadanía que, "salvo el toque de queda y el cierre perimetral de las islas, siguen vigentes el resto de limitaciones y recomendaciones, por lo que nos toca ser responsables y prudentes”. "La población tiene que saber que para las fuerzas y cuerpos de seguridad toda esta situación no ha sido sencilla; han tenido que hacer cumplir la normativa y mantener un nivel muy alto de profesionalidad en circunstancias desfavorables. Por eso, hay que agradecérselos y, por el bien de todos, no ponerles ahora más difícil el desempeño diario de su labor”, apunta Alonso.

En relación a las actas tramitadas en la última semana en Santa Cruz, antes de que se suspendiera el toque de queda, un total de 24 se han interpuesto por este motivo, por no respetar los límites deambulatorios. Asimismo, se han levantado 11 actas por no usar la mascarilla. Desde el área de Seguridad se recuerda que, si los policías requieren que se use dicho elemento sanitario preventivo, la negativa a hacerlo puede acabar convirtiéndose en un acto de desobediencia a los agentes de la autoridad, circunstancia esta última por la que se han tramitado siete actas en este periodo de tiempo.

Durante el fin de semana, los agentes también tuvieron que intervenir en varias fiestas ilegales. Entre estas se encuentran una celebrada en un domicilio en Llano Alegre, donde la dotación policial acudió a un piso en el que, a las 05:30 horas, cinco personas celebraban una fiesta con karaoke, generando molestias al vecindario. Otra actuación se produjo a petición del propio personal del hotel Mencey, ya que unos huéspedes habían organizado una fiesta en una de las habitaciones, a la que se acudió sobre las 04:00 horas del domingo.

Respecto a la realización de reuniones para consumir alcohol en la calle, lo que popularmente se conoce como botellones, se actuó con uno que tenía lugar el pasado viernes en la vía pública en una zona aledaña a la avenida San Sebastián. Allí fueron sorprendidas seis personas, en evidente estado de embriaguez, a las 01:30 horas del viernes, siendo identificadas para proponer una sanción administrativa por estos hechos.

En cuanto a los locales y establecimientos, lo más llamativo, según se indica desde el área de Seguridad, han sido las actas levantadas a uno de los quioscos de la playa de Las Teresitas que, en la tarde del pasado sábado, había dispuesto 12 mesas y 49 sillas en la zona de la arena fuera del recinto estipulado en la concesión que poseen en la actualidad. Los policías locales tramitaron dichas infracciones y dieron cuenta a los servicios municipales encargados de dichas autorizaciones administrativas.

La Policía Local también tuvo que colaborar con los propietarios de un local de ocio ubicado en la avenida de Anaga debido a que unos clientes se negaban a abandonarlo una vez superada la hora de cierre permitida. Se instruyeron dos actas a estas personas por ese motivo.

A lo largo de la semana, los agentes de la Policía Local también tramitaron 20 actas administrativas por la tenencia y/o consumo de sustancias estupefacientes