Los constructores, a través de Fepeco, y el Ayuntamiento chicharrero se han unido para dar un golpe en la mesa, acusando al Gobierno de Canarias de favorecer solo a la isla de Gran Canaria, y en concreto a su capital, Las Palmas, y de mantener un desequilibrio inversor «cada vez más alarmante que perjudica a Tenerife y, en concreto, a Santa Cruz. El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el presidente de Fepeco (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife), Óscar Izquierdo, acordaron en una reunión celebrada este jueves, 6 de mayo, reclamar al Ejecutivo que muestre el mismo interés por ambas Islas.

El regidor señaló a EL DÍA que Tenerife, «en determinados asuntos y desde hace relativamente poco tiempo», está perdiendo peso a nivel de Canarias, «debido a proyectos que no salen, que se estancan o que no reciben la inversión necesaria». En este sentido, Bermúdez, que también aprovechó para exigir implicación e inversión por parte del Cabildo, puso como ejemplo «la mejora de la conectividad aérea, la regasificadora, las carreteras o el tren del Sur». «Y en el caso concreto de Santa Cruz, estamos hablando de que ni el Gobierno ni el Cabildo han invertido en carreteras en este municipio, pues siguen pendientes la obras de Ofra-El Chorrillo, la mejora de la carretera Santa Cruz-Laguna, la mejora de la vía de El Tablero, o la conexión entre el Norte y el Sur por el área metropolitana», dijo.

El alcalde nacionalista aseguró que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, «a sabiendas que somos la Corporación de la capital de la Isla y tenemos mucho que decir y opinar en infraestructuras e inversiones que afectan a este municipio y a toda Tenerife, seguiremos denunciando lo que está ocurriendo y seguiremos trabajando para conseguir que esta tendencia cambie, se revierta, porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad».

Por su parte, el presidente de Fepeco pidió a José Manuel Bermúdez que lidere la defensa de los intereses de la capital y de la Isla, «tanto en lo concerniente a la pujanza de los puertos de Santa Cruz y de Granadilla, para que sean competitivos, como en las licitaciones de obra pública por parte del Gobierno canario y del Cabildo, teniendo en cuenta que la construcción es un eje básico en la economía y el empleo».

Izquierdo apuntó que Tenerife no puede permitir que siga existiendo «este claro desequilibrio territorial e inversor por parte del Gobierno, que solo beneficia a Gran Canaria y a su capital». «En materia de carreteras, en la otra Isla se han hecho todas y aquí no; el aeropuerto de allí tiene nueva terminal y aquí, seguimos a la espera; Gran Canaria sí puede tener regasificadora y, sin embargo, en nuestro Puerto no es posible; allí se concluye la central hidroeléctrica de Chira-Soria y aquí, nada de nada. Y podríamos seguir con una larga lista de ejemplos, muchos de los cuales ponen de manifiesto el evidente desequilibrio también entre las capitales. Parece que lo que quieren es convertir Las Palmas en la capital de Canarias y dejar a Santa Cruz como un pueblo grande y bonito. Tenemos que levantarnos la sociedad civil y los políticos que defienden esta isla, . Queremos la misma categoría que Las Palmas, la misma categoría que Gran Canaria», manifestó ayer el presidente de Fepeco.

Tanto Bermúdez como Izquierdo aprovecharon para mostrar su «preocupación por la situación en la que se encuentran los puertos de Tenerife. «El Gobierno, y en concreto la Consejería de Transición Ecológica, no deja que nuestros puertos progresen, que sean competitivos, ni el de Santa Cruz ni el de Granadilla. Es ilógico que allí sí se permita una regasificadora y aquí no. Y lo peor de todo es que dicha Consejería dejó caducar el expediente de impacto ambiental, por lo que deberíamos exigir responsabilidades. Si no tenemos regasificadora, el nuestro se convertirá en un puerto secundario y dependiente del de Las Palmas de Gran Canaria y, además, la Isla se quedará aislada, porque a partir del año 2025 todos los barcos tienen que ir con gas licuado», dijo el presidente de Fepeco.

Sobre el proyecto de regasificadora en Santa Cruz, anunciado por el presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, tanto Bermúdez como Izquierdo indicaron que, aunque así sea, «pues no lo conocemos, llegaremos tarde».