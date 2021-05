La concejala responsable de Atención Social en Santa Cruz de Tenerife, la nacionalista Rosario González, informa a EL DÍA de que el Ayuntamiento chicharrero ha tenido que devolver al Cabildo 1.174 bonos sociales de transporte, destinados a personas sin recursos para que puedan utilizar la guagua, «por su estado defectuoso».

En mayo de 2020, el Cabildo, a través del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), concede al Consistorio chicharrero, en concreto, al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), una subvención en especie consistente en 3.236 bonos de Titsa. El IMAS retiró los bonos en junio. El plazo límite para su reparto entre vecinos con escasos recursos quedó fijado en el 31 de diciembre de 2020 y la fecha límite para la justificación de la subvención quedó establecida el 31 de enero de 2021.

Rosario González cuenta que, tras el estudio y la valoración técnica realizada por los trabajadores sociales, los bonos fueron repartidos a las personas y familias «con las que se había intervenido, y según los criterios y requisitos establecidos». Sin embargo, relata la concejala responsable del área, «hemos tenido que devolver al Cabildo de Tenerife 1.174 de los 3.236 bonos que nos concedieron, por lo que solo han podido utilizarse 2.062».

La edil asegura que, inicialmente, la Sección de Servicios Comunitarios del IMAS «repartió la totalidad de los bonos recibidos, los cuales fueron distribuidos proporcionalmente entre todas las Unidades de Trabajo Social de Zona (UTS), Equipos Especializados de Riesgo y Centro Municipal de Acogida, para su entrega a las personas en situación de exclusión social o riesgo de padecerla» .

González indica que, durante el periodo de entrega, algunos usuarios devolvieron los bonos afirmando que estos no funcionaban y que «Titsa no los cambiaba por otros en buen estado». «Finalmente, hemos tenido que devolver más de un millar. Y estos, además, no pueden ser restituidos puesto que la subvención de la que parten ya había sido justificada en cuantía de 2.062 bonos, habiendo finalizado el plazo de justificación de la misma», ha señalado la concejala de Atención Social.