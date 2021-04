La oposición socialista y la portavoz de Ciudadanos abandonaron la Junta Universal de la Sociedad de Desarrollo antes del pleno de la Corporación. La portavoz del PSOE Patricia Hernández intentó sin éxito que se suspendiera en la que, a posteriori, se oficializó la entrada de la concejala Evelyn Alonso en cumplimiento de la sentencia de los tribunales de justicia que le reconocen su derecho a ocupar cargos públicos. Patricia Hernández explicó que no se podía celebrar la junta universal porque no estaba presente todo el capital social, en referencia a Unidas Podemos, que prefirió quedarse fuera. Por eso, dijo la exalcaldesa, su grupo no daba permiso para que se celebrara.

Los argumentos de la líder socialista provocaron la indignación del portavoz de CC y todavía responsable de la Sociedad de Desarrollo, a quien relevó ayer Evelyn Alonso, pues cuestionó que no corresponde al PSOE dar permiso para la celebración de la junta universal de la Sociedad de Desarrollo. Para Cabello, el objetivo de la oposición era cercenar los derechos reconocidos por el juez a Evelyn Alonso y se refirió a una estrategia de Unidas Podemos que se prefirió ausentar; esa era la ausencia del capital social al que se refirió Patricia Hernández.

El alcalde pidió al secretario del pleno aclarar la duda de la exalcaldesa, que avaló la celebración de la junta universal. Por un momento el alcalde José Manuel Bermúdez pareció dispuesto a suspender la junta y volverla a convocar en plazo y forma el próximo martes, pero de nuevo se enzarzaron en un rifirrafe dialéctico Patricia Hernández y Alfonso Cabello, y el regidor decidió tirar por el camino del medio y dio entrada a la concejala Evelyn Alonso al frente de la Sociedad de Desarrollo al entender, como dijo el secretario, que cumplía los requisitos para su constitución.

Al finalizar, y entre llamadas al orden del alcalde a su antecesora por no estar en el uso de la palabra, Patricia Hernández insistió en que la junta no estaba legalmente constituida y el PSOE no daba permiso para su celebración. Antes de que se refrendara la entrada por votación, socialistas y la portavoz de Ciudadanos Matilde Zambudio decidieron ausentarse.

Acabó la junta con un solo punto en el orden del día y comenzó el pleno, al que volvió el PSOE, tras su plante, y también Unidas Podemos, que esperó en los pasillos de la Casa de los Dragos que arrancara la sesión, como si no tuviera parte en la junta universal.