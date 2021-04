El nacionalista José Manuel Bermúdez no descarta que pueda ser el próximo candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, en las próximas elecciones. El alcalde de la capital aclara que su decisión de abandonar la secretaría general de CC en Santa Cruz, tras 16 años ocupándose de la misma, “no debe vincularse a otra cosa”.

“Dejo dicho cargo porque ya son 16 años y porque, afortunadamente, tenemos un partido en el que hay muchas personas dispuestas a trabajar y a dar un paso adelante. Además, he adquirido la secretaría de Políticas Insulares, un puesto de nueva creación que me va a requerir mucho trabajo”.

Pero, agrega Bermúdez, “esto no quiere decir que no vaya a ser candidato”. “A las pruebas me remito. Ni Carlos Alonso ni Ricardo Melchior fueron nunca secretarios generales del partido a nivel insular. Y yo mismo, durante muchos años, fui el secretario general y el alcalde era Miguel Zerolo”, dice.