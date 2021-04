José Manuel Bermúdez no continuará como secretario general de Coalición Canaria en la capital tinerfeña, cargo que ha ostentado durante dieciséis años. Así lo anunció el líder de los nacionalistas durante en el comité ejecutivo local celebrado el lunes, después de que ya se haya convocado dicho proceso en el seno de CC a nivel autonómico e insular y que da paso al proceso de renovación de la dirección de la formación en la capital tinerfeña.

La misma tarde del pasado lunes se procedió a convocar las elecciones para designación del nuevo secretario general de CC en Santa Cruz. Aquellos militantes que lo deseen tienen hasta el viernes para formalizar la presentación de su candidatura. Ayer por la mañana el secretario de organización en el equipo de Bermúdez, Alfonso Cabello, dirigió un difundido a sus compañeros de partido anunciando que, tras un período de reflexión, ha decidido formalizar su candidatura a la secretaría general.

Tanto Bermúdez como diferentes dirigentes nacionalistas precisaron que no se trata de preparar el relevo en la candidatura de CC a las próximas elecciones, sino que se trata de una renovación orgánica que, además, apuesta por la continuidad con Alfonso Cabello. Durante los últimos cuatro años ha sido secretario de organización y ahora aspira a la secretaría general. Regidor municipal recordó que en el último congreso insular se le designó como secretario de Políticas Insulares, un puesto de nueva creación dentro de la estructura nacionalista y que es un área transversal que coordina la postura de CC tanto desde los ayuntamiento, como con el Cabildo o el Gobierno de Canarias. Junto a esta responsabilidad, Bermúdez también es miembro del consejo político nacional y alcalde de Santa Cruz, entre otras responsabilidades, por lo que ha decidido acometer una reorganización.

“Afortunadamente en el seno de CC hay muchas personas válidas y no hay por qué centralizar todas las responsabilidades en una sola”, explica el alcalde Bermúdez, que además precisa que continuará asistiendo y participando de los comité locales, como militante. “Es un reparto de papeles”. Los nacionalistas no quieren que se confunda el relevo al frente de la dirección del partido con la carrera para designar a un sucesor de Bermúdez en la carrera por la Alcaldía. “Eso no toca ahora. Estamos ante un proceso orgánico y cuando se aproxime el año 2023 de decidirá el candidato”.

El actual alcalde recordaba ayer que ser secretario general de CC en Santa Cruz no es sinónimo de candidato a la Alcaldía y trajo al recuerdo que en los últimos ocho años del mandato de Miguel Zerolo en la capital el propio Bermúdez era quien ocupaba la dirección del partido, algo que ha ocurrido en otras administraciones, caso del Cabildo de Tenerife, donde el candidato fue Carlos Alonso, siendo Francisco Linares el secretario general de CC Tenerife.

Cabello optará a la sucesión; el viernes se cierra el plazo de presentación de listas y el lunes, la votación

En el seno de la formación nacionalista también entiende que esta decisión de Bermúdez permitirá potenciar su liderazgo insular, siguiendo la encomienda que le realizó el partido en el último congreso, y compaginar su labor como alcalde de la capital tinerfeña.

Más allá de la versión oficial de los nacionalistas, muchos colocan a José Manuel Bermúdez en la carrera a la sucesión en el Cabildo, dando por hecho que Carlos Alonso no concurrirá a las próximas elecciones. Eso sí, militantes y dirigentes de CC en Santa Cruz aseguran que de aquí a los próximos comicios los nacionalistas no contará con un mejor candidato que Bermúdez para revalidad la presidencia de la Casa de los Dragos, por más que muchos lo sitúan en la Corporación insular como líder.

En el comité ejecutivo local celebrado la tarde del lunes, con la única asistencia del secretario general, José Manuel Bermúdez, y el de Organización, Alfonso Cabello, el primero agradeció el esfuerzo realizado por la militancia y el apoyo demostrado durante sus dieciséis años al frente de la dirección del partido, en especial el trabajo demostrado en el último mandato donde se ha afrontado cinco procesos electorales y CC pasó un año a la oposición por primera vez en su historia.

Una vez finalizó el comité ejecutivo local, que se realizó por videoconferencia, el secretario saliente de Organización procedió a convocar las elecciones para la renovación de la dirección nacionalista de Santa Cruz.

El plazo de presentación de candidaturas expirará el próximo viernes, si bien se espera que solo concurra una y sea la encabezada por el propio Alfonso Cabello, el primero, y CC en Santa Cruz espera que sea el único, que anunció su disposición a suceder a Bermúdez como secretario general local.

José Manuel Bermúdez reiteró su compromiso con Santa Cruz e insistió en que continuará al frente de la Alcaldía hasta 2023, para insistir en que se trata de un proceso de reorganización y reparto de papeles que permitirá articular una mejor estructura desde la labor política al frente de la Alcaldía y con el respaldo del aparato del partido, con Alfonso Cabello.

“No estamos hablando de listas electorales y Bermúdez va a continuar; se trata de una reestructuración interna para reparto de responsabilidad y que permitirá al alcalde combinar su tarea con la encomienda orgánica de una secretaría de nueva creación y que se considera fundamental para la coordinación de la labor nacionalista en todas las administraciones”, precisaron las fuentes consultadas. Añaden que el regidor municipal reforzará el liderazgo del alcalde en el seno de la formación, al dar un paso al frente en Coalición Canaria en Tenerife y facilitar un relevo de continuidad en el control del partido con Cabello.